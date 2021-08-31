Відпочивають по 5-7 разів на рік, але скаржаться на втому: як українські зірки провели літні канікули (фото)

"Телеграф" проаналізував, які країни вибирають для відпусток зірки українського шоу-бізнесу.

Кожна робота по своєму складна і трудомістка. Однак дивлячись на зірок шоу-бізнесу, а точніше на те скільки разів вони відпочивають, можна зробити висновки, що бути артистом — це і є найважче заняття в світі.

Сперечатися нема про що. Відтанцювати на підборах кількагодинний концерт, та ще й співати наживо, переїзди між містами на незручних автобусах — це втомлює. Питання в тому, чи настільки, щоб відвідувати якісь теплі острови або країни так часто?

"Телеграф" переглянув сторінки в Інстаграм найяскравіших представників українського шоу-бізу, і порахував, як часто артисти відправлялися на відпочинок.

Настя Каменських:

Артистка дуже часто проводить час в Мексиці, де раніше вона знімала своє реаліті "Дівчата рулять". Також, за останній рік Каменських разом з чоловіком Потапом відвідали Хорватію, Мальдіви, а також Туреччину.

Надя Дорофєєва:

Виконавиця не так часто відпочивала, на відміну від своєї колеги: їй було не до відпусток, адже вона запускала свою сольну кар’єру. Однак час для подорожей все ж знаходився. Дорофєєва побувала на Балі і в Туреччині.

Леся Никитюк:

"Богиня ламінату" українського шоу-бізнесу та ще мандрівниця. Їй напевно вже можна надати звання найактивнішої тревел-блогерші серед знаменитостей України. За рік телеведуча відвідала кілька разів Туреччину, Мальдіви, Чорногорію, Португалію, і дуже багато подорожувала Україною.

Відзначимо, що попри велику кількість відпочинку і подорожей, Леся часто скаржиться своїм підписникам на втому. Ще в березні 2021 року телеведуча зазначила, що 11-годинні зйомки дуже втомили її, від чого вона навіть проспала пів дня.

Сторіс Лесі Никитюк в Інстаграм

Ірина Федишин:

Співачка, яка раніше потрапила в скандал через свої пісні, теж дуже любить відпочивати. Після великих турів з концертами, виконавиця не відмовляє собі в невеликій відпустці у моря. За рік співачка відвідала: кілька разів Болгарію, Буковель, Домінікану, і поїздила Україною.

Оля Полякова:

Ще одна "жаба-мандрівниця" серед українських селебріті. Оля Полякова також любить балувати себе і свою сім’ю відпочинком в теплих країнах: в Америці, на Мальдівах і в Туреччині.

Нагадаємо, як українські знаменитості привітали Україну з 30-річчям незалежності.