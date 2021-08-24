Могилевская, Монатик, Дзидзьо: как украинские звезды поздравляют с Днем независимости Украины (фото, видео)

24 августа украинцы празднуют один из самых важных праздников страны — День независимости Украины.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает свой 30-й "день рождения" и один из самых важных праздников для украинцев — День Независимости.

В этот день в каждом городе страны проводятся торжественные мероприятия, а в Киеве проходит военный парад, трансляция которого можно посмотреть тут.

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Каждый год в День независимости все соцсети украинцев "перекрашиваются" в цвета государственного флага, и наполняются огромным количеством поздравлений. С 30-летием Украины поздравляют и звезды украинского шоу-бизнеса.

На своих страницах в соцсетях украинские селебрити публикуют поздравительные посты с фото и видео, в которых отмечают день рождение своей страны.

Как поздравили Украину с праздником украинские знаменитости:

Первая леди Украины Елена Зеленская:

Наталья Могилевская:

Фронтмен та основатель группы DZIDZIO Михаил Хома:

Дмитрий Монатик:

Олег Винник:

Настя Каменских:

Потап:

Андре Тан:

Злата Огневич:

Юлия Санина:

Лилия Ребрик:

Святослав Вакарчук:

Ранее, "Телеграф" писал, что компания Google поздравила украинцев с Днем независимости праздничным дудлом.