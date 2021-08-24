Могилевская, Монатик, Дзидзьо: как украинские звезды поздравляют с Днем независимости Украины (фото, видео)
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24 августа украинцы празднуют один из самых важных праздников страны — День независимости Украины.
Во вторник, 24 августа, Украина отмечает свой 30-й "день рождения" и один из самых важных праздников для украинцев — День Независимости.
В этот день в каждом городе страны проводятся торжественные мероприятия, а в Киеве проходит военный парад, трансляция которого можно посмотреть тут.
Каждый год в День независимости все соцсети украинцев "перекрашиваются" в цвета государственного флага, и наполняются огромным количеством поздравлений. С 30-летием Украины поздравляют и звезды украинского шоу-бизнеса.
На своих страницах в соцсетях украинские селебрити публикуют поздравительные посты с фото и видео, в которых отмечают день рождение своей страны.
Как поздравили Украину с праздником украинские знаменитости:
Первая леди Украины Елена Зеленская:
Наталья Могилевская:
Фронтмен та основатель группы DZIDZIO Михаил Хома:
Дмитрий Монатик:
Олег Винник:
Настя Каменских:
Потап:
Андре Тан:
Злата Огневич:
Юлия Санина:
Лилия Ребрик:
Святослав Вакарчук:
Ранее, "Телеграф" писал, что компания Google поздравила украинцев с Днем независимости праздничным дудлом.
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