Укр

Зеленский ответил, чего хочет от Путина

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский на форуме YES 10.09.2021 Новость обновлена 10 сентября 2021, 10:39
Владимир Зеленский на форуме YES 10.09.2021

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от российского лидера Владимира Путина предметного разговора и урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.

Об этом он высказался 10 сентября в рамках первого дня форума YES Brainstorm в Киеве, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что у Зеленского спросили об его отношении к российскому коллеге.

"Если честно, нет времени думать о нем, пусть он и его страна не обижаются. Меня больше интересует, сможем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми государствами, а действительно встретиться более предметно, чем это было в первый раз в нормандском формате", — подчеркнул президент.

"Были результаты, все-таки больше 100 людей после той встречи мы вернули домой, 100 счастливых семей. Мне кажется, это важный результат. Говорили о разминировании и разблокировке КПВВ. Но не все двигается так быстро, как я бы того хотел", — добавил он.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день Россия не видит смысла и не хочет быстро решить конфликтный вопрос и закончить войну.

"Это уже мои внутренние проблемы, как и что я должен сделать, как мне нужно заставить их желать предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, запугиванием, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат, его я измеряю в людях", — подытожил президент.

По его словам, сейчас готовится встреча в "нормандском формате", если Россия согласится, то на ней тоже будут обсуждаться вопросы Донбасса и пленных. В то же время в возможность обмена в формате "всех на всех" Зеленский не верит.

Больше о том, как проходит форум YES Brainstorm смотрите в трансляции "Телеграфа".

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