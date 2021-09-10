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Зеленський відповів, чого хоче від Путіна

Автор
В. Куценко
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Автор
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Володимир Зеленський на форумі YES 10.09.2021
Володимир Зеленський на форумі YES 10.09.2021

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче від російського лідера Володимира Путіна предметної розмови і врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Про це він висловився 10 вересня в рамках першого дня форуму YES Brainstorm в Києві, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що у Зеленського запитали про його ставлення до російського колеги.

"Якщо чесно, немає часу думати про нього, нехай він і його країна не ображаються. Мене більше цікавить, чи зможемо ми предметно зустрітися. Не декларативно, як він робить з деякими державами, а дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було в перший раз в нормандському форматі", — підкреслив президент.

"Були результати, все-таки більше 100 людей після тієї зустрічі ми повернули додому, 100 щасливих сімей. Мені здається, це важливий результат. Говорили про розмінування і розблокування КПВВ. Але не все рухається так швидко, як я б того хотів", — додав він.

Зеленський зазначив, що на сьогоднішній день Росія не бачить сенсу і не хоче швидко вирішити конфліктне питання та закінчити війну.

"Це вже мої внутрішні проблеми, як і що я повинен зробити, як мені потрібно змусити їх бажати предметно говорити про деокупацію нашої країни. Просто фразами, залякуванням, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен просто результат, його я вимірюю в людях", — підсумував президент.

За його словами, зараз готується зустріч в "нормандському форматі", якщо Росія погодиться, то на ній теж будуть обговорюватися питання Донбасу і полонених. У той же час в можливість обміну в форматі "всіх на всіх" Зеленський не вірить.

Більше про те, як проходить форум YES Brainstorm дивіться в трансляції "Телеграфа".

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