Зеленский оценил угрозу большой войны с Россией

Зеленский на форуме YES Brainstorming 2021 рассказал о том, что война с РФ — самое страшное для него как для гражданина Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос иностранного журналиста о том, возможна ли полномасштабная война между нашей страной и Россией.

Об этом он сказал в рамках выступления на форуме YES Brainstorming 2021.

По словам Зеленского, к сожалению, большая война между двумя соседними государствами возможна.

"Может быть. Так и есть. Мне кажется, 2014-й год был таким — жаль, что так звучит — "шагом вперед" в этом вопросе со стороны России. И слава богу, благодаря украинцам — шагом назад", — сказал Зеленский.

Он считает, что "потенциал в этой теме есть". Однако это, по словам Зеленского, будет самой большой ошибкой РФ, после которой соседство существовать не будет уже никогда.

"Если будет мощная эскалация со стороны России, это самое страшное, что может быть. Это самое страшное, что я, как гражданин своей страны, могу представить, но, к сожалению, вероятность есть", — сказал президент, намекая, что все зависит только от настроения одного человека — лидера России Владимира Путина.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от российского лидера Владимира Путина предметного разговора и урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.

Больше о том, как проходит форум YES Brainstorm, смотрите в трансляции "Телеграфа".