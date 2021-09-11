"Північний потік-2" використовують як зброю проти України — Єрмак

Північний потік йде через Балтійське море.

Газопровід "Північний потік-2", який Росія добудувала 10 вересня, вже почав приносити шкоду Україні. Незважаючи на те, що він ще не запущений певний економічний вплив на країну він дає. Тому гарантії від Європи і Америки щодо безпеки України в цьому питанні необхідно зафіксувати в документах.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на YES Brainstorming в Києві.

Він зазначив, що перелік конкретних дій в разі економічного тиску на Україну повинен бути прописаний і зафіксований. Також Єрмак заявив, що питання безпеки країни в контексті "Північного потоку-2" повинне бути винесене в рамки Нормандського формату нарівні з врегулюванням конфлікту. Причина цього в тому, що транзит газу через Україну — один з факторів стримування агресії Росії.

Що ж стосується економічних наслідків для України від "Північного потоку-2", то він вже вплинув на ціну газу на ф’ючерсних ринках Європи. Це може викликати зростання тарифів в Україні.

Запустити "Північний потік-2" планують з жовтня.