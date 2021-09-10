Ціна на газ в Європі оновила історичний рекорд — Україна готуватися до зростання тарифів?

Ціни на газ на європейських біржах пішли в ріст з кінця серпня.

Вартість газу на європейському ф’ючерсному ринку побила історичний максимум. Торги на жовтневих ф’ючерсах зафіксувалися на 57.75 євро за 1 МВт - год. У перерахунку на тисячу кубометрів ціна склала 710 доларів США або 18 975 гривень.

Про це свідчать дані біржі ICE в Лондоні.

Перше підвищення ціни до 600 доларів США зафіксували в серпні. З того часу вона неухильно росла. Експерти пояснюють це тим, що російський "Газпром" не викупив очікувану кількість потужностей для транзиту газу через Україну на вересень. Також серед причин рекордів за ціною за останній тиждень — ураган "Іда" перешкодив роботі платформ в Мексиканській затоці.

Таке зростання цін на газ не може не позначитися на українському споживачеві, який безпосередньо залежить від вартості ф’ючерсів у визначенні щомісячної плати на газ. Побоюватися підвищення варто тим, хто використовує тарифну сітку, яка змінюється кожен місяць.

Також підвищення вартості варто очікувати на опалення. Детальніше про зростання цін на комуналку через стрибки на європейському ринку "Телеграф" писав у статті " Інфляція, замерзання, тарифи — що чекає українців через зростання цін на природний газ в Європі? ".