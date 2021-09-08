Інфляція, замерзання, тарифи — що чекає на українців через зростання цін на природний газ в Європі?

Українцям пророкують проблеми через зростання цін на газ в Європі

Порядку 670 доларів за 1000 кубометрів — такий новий рекорд цін на природний газ на європейських біржах був зафіксований напередодні. Експерти розходяться в природі такого стрибка цін, але одностайні в одному — це неминуче негативно відіб’ється на простих українцях. "Телеграф" розібрався в проблемі детальніше.

Дефіцит газу, ураган і недостатній транзит — чим викликане зростання цін

Якщо на початку січня ціна 1000 кубометрів газу в Європі становила 253,5 дол., що було на той момент дворічним рекордом, а в червні ціна піднялася майже до 400 доларів, то вже 6 вересня наблизилася до 670 доларів.

Вичерпання родовищ в Нідерландах, зупинка 90% платформ в Мексиканській затоці після урагану «Іда» і підступи РФ — такі причини в зростанні ціни бачить оглядач Кирило Данильченко.

Штучний дефіцит, який до кінця року повинен скласти 16 млрд кубометрів, як вважає Данильченко, Москва підігріває тим, що навіть не намагається перекачати додаткові обсяги газу ні через Україну, ні через Польщу, ні через «Турецький потік» та Болгарію.

Сильний дефіцит газу в ПСГ Європи через зниження в 1,5 раза транзиту газу (з 2,1 млрд до 1,4 млрд кубометрів) через газопровід Ямал-Європа в минулому місяці, за словами економічного експерта Михайла Кухаря, негативно вплинув на ринок газу. Так, ПСГ були заповнені всього на 68,8% проти 91,1% роком раніше.

При цьому, як підкреслює експерт, навіть запуск «Північного потоку» до кінця року, що вже було анонсовано керівництвом «Газпрому», не дозволить змінити ситуацію і привести до зниження цін на біржах.

Такий стрибок цін просто не міг не відбитися на цінах за «блакитне паливо» в Україні. Так, згідно з даними Української енергетичної біржі, якщо в січні середня ціна на 1000 кубометрів газу становила 7 924 гривні, то за підсумками серпня вона зросла до 15 669 гривень, а в вересні й зовсім перевищила 20 000 гривень.

Тарифи на газ залишаться старими, а ось тепло і деякі товари подорожчають

Опитані «Телеграфом» експерти одностайні: тариф на газ в майбутньому опалювальному сезоні навряд чи виросте, оскільки до 30 квітня 2022 року діє так званий «річний тариф» для споживачів, згідно з яким ціна на кубометр палива є фіксованою. Наприклад, для НАК «Нафтогаз» це 7,96 грн, не рахуючи плати за транспортування до споживача. Залежно ж від постачальника річний тариф в Україні коливається від 7,80 грн до 13,5 грн.

Інша справа, що споживачі, які перебувають на місячному тариф, безпосередньо залежать від цін на європейських газових ринках. Наприклад, у вересні клієнтам «Київгазенерджі» доведеться віддавати за кубометр майже 20 гривень. У разі ж подальшого зростання цін на природний газ в Європі місячний тариф неминуче буде рости, підкреслює економічний експерт Олександр Охріменко.

Але ось у чому газ по 650-670 доларів точно вдарить по українцях, так це в зростанні цін на товари енергомістких галузей — в першу чергу тепло. Отже, можливі труднощі з проходженням опалювального сезону. Таку думку висловив, зокрема, глава Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко

«НАК «Нафтогаз» продає газ для теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, по 7,42 грн за кубометр. Але ця цифра ще 2018-2019 років, коли була інша собівартість і рентабельність, тож навіть цю ціну не всі комуненерго можуть «потягнути». Додатковий ризик — холодна зима, адже 7,42 грн за куб — це тільки в рамках лімітів, а якщо зима буде холоднішою? Тоді доведеться брати газ на ринку, де він коштує 20 000 гривень за 1000 кубометрів», — говорить про ризики співрозмовник« Телеграфа».

Звичайно, Україна має запаси газу (18,1 млрд кубометрів на початок вересня за даними АТ «Укртрансгаз» — ред.), але, як підкреслює Попенко, немає точних даних про те, що належить державі, а що приватним компаніям, в тому числі європейським. Крім того, може вийти так, що через дефіцит вугілля той же «Центренерго» буде використовувати газ для виробництва електроенергії, що додатково вдарить по їх запасах.

До опалювального сезону в сховищах скупчилися 18 млрд. Кубометрів газу

«Знівелювати зростання цін на газ, не маючи можливості підняти тариф для населення, теплокомуненерго можуть тільки одним способом — підняти ціни на тепло для бізнесу, що повинна затвердити місцева влада. Але тут є проблема — в невеликих містах просто немає бізнесу або промислових підприємств, які могли б платити підвищені тарифи на тепло. І тоді може виникнути питання про зростання тарифів на тепло вже для населення», — каже Олег Попенко.

Разом з тим, як підкреслює експерт, навіть якщо ціна на тепло і на газ виросте тільки для промисловості, це неминуче вдарить по пересічних українцях зростанням цін на товари, що випускаються промисловістю.

Про те, що зростання цін на газ і тепло для промисловості в будь-якому випадку вплине на українців говорить і Олександр Охріменко.

«Вплив високих цін на газ українці обов’язково відчують на собі у 2022 році, але вже зараз високі ціни на газ для промисловості будуть штовхати нагору ціни на промислові товари, а значить і збільшувати інфляцію», — вважає експерт.

Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич переконаний, що нинішня ціна на природний газ є відбиттям ситуації, що склалася в Європі з природним газом — нестачею палива, відсутністю постачань, в тому числі скрапленого газу. І хоча не весь газ коштує 650 доларів, це неминуче відіб’ється на Україні.

Експерт пророкує можливість перебоїв з подачею тепла взимку

«В рамках річного тарифу українці будуть продовжувати платити до кінця квітня, абоненти місячних тарифів постраждають сильніше, а промисловість купуватиме газ за ринковою ціною, сьогодні це 20 гривень за кубометр. В результаті промисловість буде вкладати свої витрати на енергоносії в ціну товарів, що викличе зростання інфляції, який явно перевищить прогноз НБУ. Більш того, ймовірні проблеми з виробленням тепла взимку, бо не всі теплокомуненерго зможуть платити навіть чинні 7,42 грн за кубометр. Власне, відключення від газу за борги найбільшої котельні Полтави, говорить про те, як це може бути — деякі міста в гіршому випадку можуть залишитися зовсім без тепла», — пояснив співрозмовник« Телеграфа».

Як писав раніше «Телеграф» в столиці ще в серпні ініціювали питання про зростання тарифу на опалення для бізнесу і бюджету на 80%.