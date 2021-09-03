В России рассказали, когда запустят "Северный поток-2": в "Нафтогазе" нашли, чем ответить

В Украине рассказали о возможных договоренностях по газу с РФ и гарантиях, которые мы получим от ЕС

В России сделали громкое заявление о том, что "Северный поток — 2" уже практически готов, и во время этого отопительного сезона по скандальному газопроводу пустят первый газ в Европу.

"Очень недолго", — такой ответ 3 сентября дал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на вопрос, сколько же осталось ждать до запуска "Северного потока — 2".

Тем временем в Украине намерены заключать контракты с европейскими компаниями о транзите газа через нашу страну, считая это лучшей гарантией энергобезопасности.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, в скором будущем состоятся консультации на техническом уровне и переговоры с европейскими компаниями, которые организует Германия.

"Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", — обещает Витренко.

Глава "Нафтогаза" также заверил, что Украина не против продлить контракт с РФ на транзит газа еще на 10 лет. Однако хорошей гарантией возможное соглашение в нашей стране не считают.

Как сообщалось ранее, проект газопровода "Северный поток — 2" предусматривает возможность для России поставлять газ напрямую в Германию в обход украинской ГТС. На фоне этого в Украине растут опасения, что после его запуска транзит газа через территорию Украины будет вовсе остановлен.

По словам посла РФ в Германии, строительство газопровода завершится "за считанные недели". В "Нафтогазе" же заверяют, что "война не проиграна" и что даже после завершения строительства "Северного потока — 2" его могут так и не запустить.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился предпринять дополнительные меры в отношении "определенных российских газопроводов", тем самым разрешив вводить санкции против "Северного потока-2" в случае, если тот будет угрожать европейской или украинской энергетической безопасности.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США могут ввести санкции в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе, однако тому пока нет никаких конкретных гарантий.