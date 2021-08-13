Отопление подорожает на 80%: что будет с тарифами для украинцев в новом сезоне

До конца лета осталось чуть более 2 недель и самое время подумать о том, каким окажется в финансовом плане будущий отопительный сезон для каждого украинца, тем более что власти уже обеспечили как минимум один сюрприз к будущему октябрю.

Платить за электричество будем меньше

В июне и июле ходило много разговоров о грядущем подорожании электроэнергии, когда назывался новый тариф для населения от 2,6 грн до 4 грн за 1 Квт/ч, что объяснялось масштабным кризисом в отрасли из-за специальных обязательств на рынке электроэнергии.

Однако президент Владимир Зеленский в конце июля заявил, что против роста тарифов на электроэнергию для населения и даже хотел бы их снижения, в итоге 28 июля Кабмин продлил действие спецобязательств до 1 сентября.

Уже 11 августа Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому тариф на электроэнергию для населения с октября снизят на 24 копейки – до 1,44 грн за 1 Квт/ч, правда не для всех.

"Для украинских семей, потребляющих более 250 кВт в месяц, цена остается без изменений - то есть 1 гривна 68 копеек", - привел главное условие нового тарифа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом по данным Кабмина, среднемесячное потребление одного украинского домохозяйства в месяц по итогам 2020 года составляло 168 киловатт, а 80% украинцев потребляют в месяц менее 250 киловатт.

Таким образом если в октябре среднемесячное потребление составит скажем 170 Квт/ч по старому тарифу в 1,68 грн за Квт/ч пришлось бы заплатить 285,60 грн, то по новому тарифу это будет уже 244,8 грн. – экономия составит почти 41 гривну. На 250 Квт/ч льготного потребления экономия с 1 октября составит 60 гривен – 360 вместо нынешних 420.

Газ пока не дорожает, но и не подешевеет

Сложнее ситуация с природным газом. Для бытовых потребителей в Украине действуют два вида тарифов – так называемое базовое предложение, фактически годовой тариф который будет действовать до 30 апреля 2021 года, и месячный тариф, который ежемесячно меняется в зависимости от рыночных цен на "голубое топливо".

Так, годовой тариф на природный газ для украинцев колеблется от 7,80 грн за 1 кубометр у ООО "Агросинтез Трейдинг" до 13,5 грн за 1 кубометр у ООО "Херсонская областная энергопостачающая компания".

Годовое предложение"Нафтогаза" находится на уровне 7,99 грн за 1 кубометр газа и на днях компания предложила своим потребителям новые сезонные тарифы на топливо в 7,96 грн за куб, что позволит платить за "голубое топливо" равномерно, избегая крупных трат в отопительный период. Причем если газ оплачивается до 15 числа месяца посредством онлайн-платежей в личном кабинете или чат-боте дается скидка в 1%, то есть цена кубометра снижается до 7,88 грн.

Каким будет месячный тариф с октября для тех потребителей у кого действует данный вид услуги, пожалуй, не может предсказать никто, поскольку нынешний год бьет все рекорды по мировым ценам на данный вид топлива. Так, на мировых рынках цена природного газа превышает 500 долларов за тысячу кубометров и пока нет предпосылок для ее снижения.

Пока в августе месячный тариф на природный газ в зависимости от поставщика колеблется от 11 до 16,99 грн за 1 кубометр.

Подорожает ли отопление? Пока неизвестно, но бизнес заплатит больше, а население, возможно, меньше

Также открытым остается вопрос и о стоимости отопления для населения пользующихся данной услугой централизованно - Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) последний раз повышала тарифы в декабре 2020 года. С тех пор новых предложений о росте тарифов на отопление для населения не поступало.

Экс-министр ЖКХ, народный депутат Украины Алексей Кучеренко прогнозирует, что на энергорынке случатся крупные изменения – для балансировки снижения тарифа на электроэнергию для населения минимум на 100% вырастут тарифы на тепло для бизнеса и бюджетных организаций.

В пользу предположения эксперта говорит тот факт, что 18 августа НКРЭКУ рассмотрит новый тариф на производство тепловой энергии для КП "Киевтеплоэнерго".

Предприятие хочет снизить тариф на производство тепловой энергии для населения до 900,67 грн за 1 Гкал без НДС с нынешних 937,74 грн без НДС, при этом:

для бюджетных учреждений тариф хотят увеличить на 80% до 1693,75 грн за 1 Гкал без НДС с нынешних 938,46 грн без НДС;

для других категорий увеличить до 1693,91 грн с 938,54 грн.

Поскольку речь идет о производстве тепловой энергии, а не ее продаже, конечная цена для потребителей будет выше, например, при тарифе на производстве 1 Гкал для населения "Киевтеплоэнерго" в 937,74 грн без НДС (примерно 1125 грн с НДС) киевляне реально платят сейчас 1654,41 грн.

Таким образом, отопление для киевлян может даже несколько подешеветь, в то время как тарифы для бюджетных учреждений и бизнеса столицы вырастут минимум на 80%.

Впрочем, можно не ждать, а самим пытаться сэкономить в будущем отопительном сезоне, "Телеграф" писал о трех реальных способах снизить свои расходы на энергоресурсы в 2021-2022 годах.