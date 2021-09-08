Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?

Украинцам предрекают проблемы из-за роста цен на газ в Европе

Порядка 670 долларов за 1000 кубометров – таков новый рекорд цен на природный газ на европейских биржах был зафиксирован накануне. Эксперты расходятся в природе такого скачка цен, но единодушны в одном – это неминуемо негативно отразится на простых украинцах. "Телеграф" разобрался в проблеме детальнее.

Дефицит газа, ураган и недостаточный транзит – чем вызван рост цен

Если в начале января цена 1000 кубометров газа в Европе составляла 253,5 долл., что было на тот момент двухлетним рекордом, а в июне цена поднялась почти до 400 долларов, то уже 6 сентября приблизилась к 670 долларам.

Исчерпание месторождений в Нидерландах, остановка 90% платформ в Мексиканском заливе после урагана «Ида» и козни РФ – такие причины в росте цены видит обозреватель Кирилл Данильченко.

Искусственный дефицит, который до конца года должен составить 16 млрд кубометров, как считает Данильченко, Москва подогревает тем, что даже не пытается перекачать дополнительные объемы газа ни через Украину, ни через Польшу, ни через «Турецкий поток» и Болгарию.

Сильный дефицит газа в ПХГ Европы из-за снижения в 1,5 раза транзита газа (с 2,1 млрд до 1,4 млрд кубометров) через газопровод Ямал-Европа в прошлом месяце, по словам экономического эксперта Михаила Кухаря, негативно повлиял на рынок газа. Так, ПХГ были заполнены всего на 68,8% против 91,1% годом ранее.

При этом, как подчеркивает эксперт, даже запуск «Северного потока» до конца года, что уже было анонсировано руководством «Газпрома», не позволит изменить ситуацию и привести к снижению цен на биржах.

Такой скачок цен просто не мог не отразиться на ценах за «голубое топливо» в Украине. Так, согласно данным Украинской энергетической биржи, если в январе средняя цена на 1000 кубометров газа составляла 7 924 гривны, то по итогам августа она выросла до 15 669 гривен, а в сентябре и вовсе превысила 20 000 гривен.

Тарифы на газ останутся старыми, а вот тепло и некоторые товары подорожают

Опрошенные «Телеграфом» эксперты единодушны: тариф на газ в будущем отопительном сезоне вряд ли вырастет, поскольку до 30 апреля 2022 года действует так называемый «годовой тариф» для потребителей, согласно которому цена на кубометр топлива является фиксированной. Например, для НАК «Нафтогаз» это 7,96 грн, не считая платы за транспортировку до потребителя. В зависимости же от поставщика годовой тариф в Украине колеблется от 7,80 грн до 13,5 грн.

Другое дело потребители, которые находятся на месячном тарифе, напрямую зависящем от цен на европейских газовых рынках. Например, в сентябре клиентам «Киевгазэнерджи» придется отдавать за кубометр почти 20 гривен. В случае же дальнейшего роста цен на природный газ в Европе месячный тариф неминуемо будет расти, подчеркивает экономический эксперт Александр Охрименко.

Но вот в чем газ по 650-670 долларов точно ударит по украинцам, так это в росте цен на товары энергоемких отраслей — в первую очередь тепло. Следовательно, возможны трудности с прохождением отопительного сезона. Такое мнение высказал, в частности, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко

«НАК «Нафтогаз» продает газ для теплокоммунэнерго, вырабатывающих тепло для населения, по 7,42 грн за кубометр. Но эта цифра еще 2018-2019 годов, когда была другая себестоимость и рентабельность, так что даже эту цену не все коммунэнерго могут «потянуть». Дополнительный риск – холодная зима, ведь 7,42 грн за куб — это только в рамках лимитов, а если зима будет холоднее? Тогда придется брать газ на рынке, где он стоит 20 000 гривен за 1000 кубометров», — говорит о рисках собеседник «Телеграфа».

Конечно, у Украины есть запасы газа (18,1 млрд кубометров на начало сентября по данным АО «Укртрансгаз» — ред.), но, как подчеркивает Попенко, нет точных данных о том, что принадлежит государству, а что частным компаниям, в том числе европейским. Кроме того, может получиться так, что из-за дефицита угля тот же «Центрэнерго» будет использовать газ для производства электроэнергии, что дополнительно ударит по их запасам.

К отопительному сезону в хранилищах скопились 18 млрд. кубометров газа

«Нивелировать рост цен на газ, не имея возможности поднять тариф для населения, теплокоммунэнерго могут только одним способом — поднять цены на тепло для бизнеса, что должна утвердить местная власть. Но тут есть проблема – в небольших городах просто нет бизнеса или промышленных предприятий, которые могли бы платить повышенные тарифы на тепло. И тогда может возникнуть вопрос о росте тарифов на тепло уже для населения», — говорит Олег Попенко.

Вместе с тем, как подчеркивает эксперт, даже если цена на тепло и на газ вырастет только для промышленности, это неминуемо ударит по рядовым украинцам ростом цен на товары, выпускаемые промышленностью.

О том, что рост цен на газ и тепло для промышленности в любом случае повлияет на украинцев говорит и Александр Охрименко.

«Влияние высоких цен на газ украинцы обязательно ощутят на себе в 2022 году, но уже сейчас высокие цены на газ для промышленности будут толкать вверх цены на промышленные товары, а значит и увеличивать инфляцию», — считает эксперт.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич убежден, что нынешняя цена на природный газ является отражением сложившейся сегодня в Европе ситуации с природным газом – нехваткой топлива, отсутствием поставок, в том числе сжиженного газа. И хотя не весь газ стоит 650 долларов, это неминуемо отразится на Украине.

Эксперт предрекает возможность перебоев с подачей тепла зимой

«В рамках годового тарифа украинцы будут продолжать платить до конца апреля, абоненты месячных тарифов пострадают сильнее, а промышленность будет покупать газ по рыночной цене, сегодня это 20 гривен за кубометр. В итоге промышленность будет вкладывать свои возросшие расходы на энергоносители в цену товаров, что вызовет рост инфляции, который явно превысит прогноз НБУ. Более того, вероятны проблемы с выработкой тепла зимой, так как не все теплокоммунэнерго смогут платить даже действующие 7,42 грн за кубометр. Собственно, отключение от газа за долги крупнейшей котельной Полтавы, говорит о том, как это может быть — некоторые города в худшем случае могут остаться вовсе без тепла», — пояснил собеседник «Телеграфа».

Как писал ранее «Телеграф» в столице еще в августе инициировали вопрос о росте тарифа на отопление для бизнеса и бюджета на 80%.