За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что ждет украинцев с 1 сентября

Осенью украинцев ждет рекордный месячный тариф на газ, электронное образование и первая в истории страны налоговая амнистия

Первый осенний день 2021 года принесет украинцам изменения в их жизни и для некоторых они станут по-настоящему новыми, а для некоторых очень неприятными.

20 гривен за куб «голубого топлива»

С приближением отопительного сезона актуализируется вопрос тарифов на коммунальные услуги, и хотя в основном они в сентябре пока остаются на прежнем уровне, неприятные изменения ждут тех, кто в свое время оформил так называемый месячный тариф на природный газ.

Согласно ему ежемесячно компания-поставщик формирует месячный тариф исходя из среднеевропейских цен на природный газ. Этим летом цены на газ бьют все рекорды — 30 августа цена 1000 кубометров превысила 590 долларов, в итоге некоторые украинские газоснабжающие предприятия вынуждены предлагать свое «голубое топливо» по ценам выше 16 гривен за куб, как например Черкассы- и Уманьгазсбыт.

Однако настоящим рекордсменом стал ГП «Киевгазэнерджи» с его тарифом в сентябре 19 гривен 80 копеек

При этом абоненты годовых тарифов продолжат платить куда меньше – от 7,80 грн до 13,5 грн в месяц.

Новое школьное меню и электронные свидетельства об образовании

Хотя в Минздраве разрешили проводить школьные линейки с соблюдением определенных правил в связи с коронавирусным карантином, в этот день будут другие, не менее важные события. Например, новые нормы питания для школьников принятые в апреле, согласно которым питание должно стать более насыщенным овощами, фруктами и злаковыми.

Главным изменением станет то факт, что с 1 сентября документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, а процесс их учета будет происходить в электронной форме. Проще говоря, свидетельства об образовании станут электронными.

Впрочем, по желанию родителей, школа должна выдавать и бумажную копию электронного свидетельства — не позднее 5 дней после обращения, на листе формата А4, с подписью директора школы и печатью. В случае утери этой бумаги можно легко получить новый документ просто обратившись в школу повторно.

Также в рамках Новой украинской школы доставлены новые учебники для учащихся 4-х классов, которые перейдут на стандарты НУШ. В целом же украинские школьники учатся по электронным учебникам с 2018 года. Также их можно скачать в электронном виде на случай дистанционного обучения.

Впервые в Украине – налоговая амнистия

Несомненно, главным нововведением в Украине с 1 сентября будет старт налоговой амнистии. Жителям Украины предлагается в течение года задекларировать движимое и недвижимое имущество, приобретенное до 1 января 2021 года без уплаты налогов на доходы.

При декларировании имущества придется заплатить от 2,5 до 9% от его стоимости в зависимости от характера активов и их местонахождения.

По мнению экспертов, данный законопроект затронет максимум 5% украинцев.