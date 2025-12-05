Оголилась для Playboy і видавала себе за Klavdia Petrivna: що відомо про Машу Кондратенко (фото)

Марія довгий час боролася за місце у шоубізнесі

Українська співачка Марія Кондратенко сьогодні, 5 грудня, відзначає своє 26-річчя. Артистка набула широкої популярності завдяки хіту "Ванька-встанька", а шанувальники довгий час вважали, що саме вона ховається за образом Klavdia Petrivna.

Що відомо:

Маша Кондратенко брала участь у проєктах "Голос. Діти" та "Голос країни", а також знімалася у серіалі "Школа"

Популярність прийшла до Маші після виходу хіта "Ванька-встанька" і зараз вона продовжує займатися творчістю

"Телеграф" вирішив дізнатися про цікаві факти з життя Марії Кондратенко. Ми з’ясували, де зараз співачка і чи вільне її серце.

Українська співачка Маша Кондратенко пройшла довгий шлях, перш ніж знайти своє місце у шоубізнесі. Дівчина народилася у Харкові та з ранніх років відчувала любов до творчості, тому брала участь у різноманітних конкурсах та спектаклях.

Маша Кондратенко брала участь у різних проектах

Першим серйозним випробуванням для Марії став прокт "Голос. Діти" у 2012 році, який подарував їй упевненість у власних силах. Через десять років вона вже твердо стояла на сцені шоу "Голос країни", але перемогу так і не здобула.

У 2015 році співачка переїхала до Києва, стала студенткою столичної естрадно-циркової академії та підписала контракт із продюсером Юрієм Фальосою. Він запропонував їй сценічне ім’я Magic, але навіть із новим образом прориву у шоубізнесі не сталося.

Маша Кондратенко знімалася у "Школі"

Пізніше Кондратенко спробувала себе в акторстві та з’явилася у серіалі "Школа", а також виступала під псевдонімами Marichka та Маша Краш, намагаючись знайти свій стиль. Згодом артистка відмовилася від усіх сценічних імен.

Як зараз виглядає Маша Кондратенко

З початком повномасштабної війни Маша презентувала кілька треків, серед яких "Ванька-встанька". Саме ця пісня принесла їй довгоочікуваний успіх, мільйонні перегляди та широку популярність.

Маша Кондратенко довго підігрівала інтерес до своєї персони, видаючи себе за Klavdia Petrivna, з якою підтримує давню дружбу. Однак після виходу спільного треку стало зрозуміло, що під анонімним псевдонімом переховувалась не Маша, а Соломія Опришко.

Маша Кондратенко видавала себе за Klavdia Petrivna

У 2025 році Марія брала участь у Національному відборі на "Євробачення" і пройшла у фінал з піснею "No time to cry". Але перемоги не здобула.

Маша Кондратенко була у фіналі Нацвідбору на "Євробачення 2025"

Наразі Маша продовжує розвивати кар’єру в Україні. Нещодавно вона знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу Playboy Україна. Артистка зізналася, що лише недавно прийняла себе та свою зовнішність, переставши порівнювати себе з іншими.

Маша Кондратенко знялася для Playboy

Кондратенко у день свого 26-річчя представила нову пісню та кліп "Любим і мовчим". Кар’єру зараз вона ставить понад усе.

У недавньому інтерв’ю на YouTube-каналі "Даня Смарт" артистка натякнула, що її серце вільне і їй точно не підійдуть чоловіки, які хотітимуть, щоб вона сиділа вдома та варила борщі.

Колись у мене були стосунки, де мені казали: "Ні, ти маєш сидіти вдома, варити борщі, нікуди не ходи, я ревнивий"... Мені таке не підходить. Марія Кондратенко

Маша Кондратенко продовжує розвивати кар’єру співачки

"Телеграф" писав раніше, що відомо про Солоха і як її звуть насправді. Вона потрапила у скандал із Нацвідбором на "Євробачення".