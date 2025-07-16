Відмовилася від свого головного заробітку: де зараз Слава Камінська і де бере гроші на життя

Співачка сумувала за домівкою і навіть випустила пісню про це, але зараз почувається комфотно

Колись вона була половиною відомого дуету "НеАнглели", а коли колектив розпався і розпочалося повномасштабне вторгнення, артистка виїхала з України. Йдеться про Славу Камінську, яка нещодавно зробила селфі з "Януковичем" на Канарах. Сьогодні співачка відзначає свій день народження.

Їй виповнилося 37 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про Славу Камінську.

Де зараз Слава Камінська і що відомо про неї

Після початку повномасштабного вторгнення співачка переїхала до Нідерландів, а згодом — на Тенерифе. Камінська розповідала, що змогла забезпечити дітям місце для проживання за кордоном, адже не дарма 15 років працювала. Однак артистка зізнавалася, що з України їхати вона не хотіла — зробила це лише через війну.

Камінська навіть випустила трек "Хочу додому". У ньому співачка розповідає про те, як сумує за домівкою.

Однак соцмережі Камінська продовжує вести російською і у 2023 році навіть стала фігуранткою мовного скандалу. Співачка заявила, що може спілкуватися мовою ворога, адже це не забороняє українське законодавство. Після цього Слава зазначила, що продовжуватиме розмовляти російською, адже говорила так з дитинства.

Спілкується мовою Росії співачка й нині. Вона продовжує записувати інтерв’ю та подкасти російською, а також веде соцмережі цією мовою.

У подкасті "Кукуха шоу" три місяці тому Камінська зізналася, що на Тенерифе зустріла нове кохання. Однак вирішила не розкривати його особу. Співачка поділилася, що саме він закриває її фінансові проблеми, а вона в цей час зосередилася на дітях і забула про роботу.

"Так, зустріла кохання. Приїхала відпочивати й зустріла. Це так чудово, коли про тебе хтось піклується й може вирішити твої проблеми, а не коли ти намагаєшся заробити всі гроші, щоб забезпечити родину. Тож зараз я пишаюся статусом безробітна. Хтось цього соромиться, а я зараз – ні. Я й так багато роблю хатньої роботи, готую. Краще, ніж їздити в автобусах, коли ненормований графік. Поруч зі мною зараз ті люди, які повинні бути", — зізналася артистка.

Камінська з дітьми і колишнім чоловіком. Фото: instagram.com/babaslavka

Однак тепер про повернення до України співачка стала говорити неоднозначно. Камінська зізналася, що з часом стала набагато комфортніше почуватися за кордоном. Її діти добре володіють іспанською.

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