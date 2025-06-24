Слава Камінська раптово показала фото з Януковичем на Канарах: як виглядає президент-утікач (фото)

Співачка поділилася кадром із президентом-втікачем на Канарах

Українська співачка Слава Камінська, яка колись була солісткою гурту "НеАнгели", а під час повномасштабної війни виїхала з дітьми за кордон, поділилася у мережі несподіваним фото. На знімку артистка позує нібито з колишнім президентом України Віктором Януковичем, який втік із країни у 2014 році.

Слід сказати, що це перша публічна поява Януковича за довгий час, якщо, звичайно, вона правдива, адже фото може бути згенероване штучним інтелектом. Слава Камінська стверджує, що вона зустріла Віктора Федоровича на Канарах.

Як видно, співачка нібито зробила селфі з експрезидентом, на якому він виглядає постарілим і виснаженим. На знімку Янукович у білій сорочці, а Слава у величезних сонцезахисних окулярах, хоч на вулиці темно.

Справжнє це фото чи фотомонтаж з використанням штучного інтелекту, зрозуміти насправді складно. Можливо, це фото не справжнє, а Слава Камінська таким чином вирішила розіграти фоловерів в Instagram. Адже навряд чи Янукович зміг би залишити РФ, де він довгі роки ховається від правосуддя, особливо з огляду на європейські санкції.

Водночас у коментарях серед купи гейту встигла виділитись блогерка та модель з Одеси Даша Ван, адже назвала коментаторку, яка висловила сподівання, що Януковича грохнули після цього фото, "каструлею". Зауважимо, що "кастрюля" і "кастрюлеголові" — висловлювання, яким росіяни та їхні посіпаки називають українських патріотів.

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