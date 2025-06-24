З жиром у стегнах і зі збільшеними грудьми: як виглядає запроданка Анна Асті після пластики і "уколів краси"

Співачка помітно трансформувала свою зовнішність

Анна Асті — співачка українського походження, яка під час повномасштабної війни будує кар’єру у російському шоу-бізнесі. Артистка за час своєї роботи на сцені сильно змінила зовнішність, вдаючись до пластичних операцій та "уколів краси".

Цього дня, 24 червня, Анна Асті відзначає день народження – їй виповнилося 35 років. "Телеграф" розповість, як змінилася співачка-зрадниця за час своєї кар’єри.

Анна Асті та її нова зовнішність

Анна Асті — українська співачка родом із Черкас, яка розпочинала кар’єру у Києві у 2010 році. Спочатку вона була частиною дуету Artik & Asti, який випускав пісні російською мовою і був популярним у Росії. Вже до кінця 2021 року дівчина оголосила, що залишає колектив і розпочинає сольну кар’єру — у російському шоу-бізнесі.

Слід сказати, що Анна швидко знайшла свою аудиторію серед російських слухачів. Вона випускала багато хітових пісень, які відразу ставали популярними, її почали запрошувати на різні заходи в російській тусовці, давати нагороди та премії.

Паралельно з успіхом у сольній кар’єрі Анна Асті почала перекроювати свою зовнішність. Якщо подивитися на її ранні фото, вона зовсім не схожа на себе зараз. У своїх інтерв’ю співачка зізнавалася, що з 16 років мріяла збільшити груди і зробила це, щойно заробила достатньо грошей на операцію.

Однак пластика грудей – не єдине хірургічне втручання. Так, наприклад, Анна зробила перекачування жиру — вона набрала 6 кілограмів ваги, щоб потім жир з одних ділянок перекачали на сідниці та стегна. При цьому співачка стверджує, що не ставила імпланти в сідниці.

Відомо також, що Анна Асті підкоригувала своє обличчя за допомогою косметологічних процедур і так званих "уколів краси". Форму носа співачка змінила, колячи філери, також збільшила губи, зробивши їх більш пухкими. Як бачать фанати, співачка також кардинально змінила колір волосся — з брюнетки у довговолосу білявку.

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