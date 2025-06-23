Відомий блогер дивом не постраждав після прильоту "шахеда": момент удару потрапив на стрім (відео)

Блогер поділився записом, на якому чути звук прильоту

Під час стриму відомого українського блогера Михайла Лебіги стався приліт "шахеда" у Києві. Хлопець дивом не постраждав і поділився записами, на яких чути момент польоту дрону над будинком, а потім гучний вибух десь неподалік.

У ролику, який Лебіга опублікував у своєму телеграм-каналі, чути, що він спочатку розмовляє з кимось, потім починається звук "шахеда", що наближається. Звук наростає, ніби шахед летить прямо над будинком блогера, потім пролітає його, доля секунди тиша і потім дуже гучний вибух десь неподалік.

Судячи з запису розмови після вибуху, Міша сильно злякався. Він встиг впасти на підлогу, а потім, не підбираючи цензурних слів, ділився зі співрозмовником своїми враженнями.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Пізніше Лебіга опублікував фото, на якому показав, що у його квартирі посипалася штукатурка від вибухової хвилі.

"Вперше в житті бл*ть включив запис, більше не буду, я їб*в", — підписав Лебіга відео із записом звуку вибуху.

Зазначимо, що Михайло Лебіга — відомий український блогер і стрімер, який став широко популярним під час повномасштабної війни в Україні. Хлопець уславився своїми стрімами, на яких збирає неймовірні суми грошей, які спрямовує на допомогу ЗСУ.

У квітні 2024 року Михайло Лебіга зробив незвичайну колаборацію зі співачкою Надією Дорофєєвою. За один стрім довжиною півтори години вони зібрали 6 мільйонів гривень для Чернігова та "Азова". А після стриму ще записали спільний трек "А я все плакала", який трохи більше ніж за рік зібрав майже 30 мільйонів переглядів на ютуб.

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