Російська ракета рознесла квартиру Тараса Тополі у Києві: дружина музиканта втратила дар мови (фото, відео)

Музикант розповів, що трапилося з його квартирою після обстрілу Києва

Фронтмен групи "Антитела" та військовослужбовець ЗСУ Тарас Тополя поділився сумною новиною. Квартиру артиста та його дружини-співачки Олени Тополі, де вони мешкали з трьома дітьми, рознесла російська ракета під час чергової ворожої атаки на Київ у ніч проти 23 червня.

На щастя, ні сам Тарас, ні його родина не постраждали. Проте квартиру виконавця сильно пошкоджено.

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Olena Topolia квартиру. Усередині все розбите, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в сім'ї живі. Так склалися обставини, Творець уберіг. Дякую", — написав Тарас Тополя у Facebook та показав кадри зі свого житла.

Також артист висловив свої співчуття з приводу людей із сусіднього будинку, які загинули після прильотів. "Царство небесне всім, хто не пережив цієї ночі. Пекельна лотерея", — додав Тополя.

Дружина музиканта Олена Тополя також відреагувала на руйнування своєї квартири під час російської атаки. Співачка зняла відео із завалів, перебуваючи в шоковому стані, вона буквально втратила дар мови.

Зазначимо, що від російської атаки 23 червня сильно постраждала п’ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва. Там обвалився цілий під’їзд, уже відомо про п’ятьох загиблих і понад десяток постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вночі, 23 червня, кошмарили не лише столицю. Росіяни обстріляли Київщину, є загибла.