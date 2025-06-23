Укр

Российская ракета разнесла квартиру Тараса Тополи в Киеве: жена музыканта потеряла дар речи (фото, видео)

Автор
Галина Струс
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Тарас Тополя поделился печальной новостью Новость обновлена 23 июня 2025, 09:03
Тарас Тополя поделился печальной новостью. Фото https://www.instagram.com/tarastopolia/

Музыкант рассказал, что случилось с его квартирой после обстрела Киева

Фронтмен группы "Антитела" и военнослужащий ВСУ Тарас Тополя поделился печальной новостью. Квартиру артиста и его жены-певицы Елены Тополи, где они жили с тремя детьми, разнесла российская ракета во время очередной вражеской атаки на Киев в ночь на 23 июня.

К счастью ни сам Тарас, ни его семья не пострадали. Однако квартира исполнителя сильно повреждена.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру. Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо", — написал Тарас Тополя в Facebook и показал кадры со своего жилища.

Также артист выразил свои соболезнования по поводу людей из соседнего дома, которые погибли поле прилетев. "Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея", — добавил Тополя.

Тарас Тополя

Жена музыканта Елена Тополя также отреагировала на разрушение своей квартиры во время российсой атаки. Певица сняла видео с завалов, пребылвая в шоковом состоянии, она буквально потеряла дар речи.

Отметим, что от российской атаки 23 июня сильно пострадала пятиэтажка в Шевченковском районе Киева. Там рухнул целый подъезд, уже известно о пяти погибших и более десятка пострадавших.

Атака на Киев 23 июня
Атака на Киев 23 июня

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью, 23 июня, кошмарили не только столицу. Россияне обстреляли Киевщину, есть погибшая.

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#Квартира #Антитела #Тарас Тополя #Атака на Киев сегодня