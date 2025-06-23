Российская ракета разнесла квартиру Тараса Тополи в Киеве: жена музыканта потеряла дар речи (фото, видео)

Музыкант рассказал, что случилось с его квартирой после обстрела Киева

Фронтмен группы "Антитела" и военнослужащий ВСУ Тарас Тополя поделился печальной новостью. Квартиру артиста и его жены-певицы Елены Тополи, где они жили с тремя детьми, разнесла российская ракета во время очередной вражеской атаки на Киев в ночь на 23 июня.

К счастью ни сам Тарас, ни его семья не пострадали. Однако квартира исполнителя сильно повреждена.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру. Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо", — написал Тарас Тополя в Facebook и показал кадры со своего жилища.

Также артист выразил свои соболезнования по поводу людей из соседнего дома, которые погибли поле прилетев. "Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея", — добавил Тополя.

Жена музыканта Елена Тополя также отреагировала на разрушение своей квартиры во время российсой атаки. Певица сняла видео с завалов, пребылвая в шоковом состоянии, она буквально потеряла дар речи.

Отметим, что от российской атаки 23 июня сильно пострадала пятиэтажка в Шевченковском районе Киева. Там рухнул целый подъезд, уже известно о пяти погибших и более десятка пострадавших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью, 23 июня, кошмарили не только столицу. Россияне обстреляли Киевщину, есть погибшая.