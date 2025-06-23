Известный блогер чудом не пострадал после прилета "шахеда": момент удара попал на стрим (видео)

Блогер поделился записью, на которой слышен звук прилета

Во время стрима известного украинского блогера Михаила Лебиги случился прилет "шахеда" в Киеве. Парень чудом не пострадал, и поделился записями, на которых слышен момент полета дрона над домом, а затем громкий взрыв где-то неподалеку.

В ролике, который Лебига опубликовал в своем телеграм-канале, слышно, что он сначала разговаривает с кем-то, потом начинается звук приближающегося "шахеда". Звук нарастает, будто шахед летит прямо над домом блогера, затем пролетает его, доля секунды тишина и затем очень громкий взрыв где-то неподалеку.

Судя по записи разговора после взрыва, Миша сильно испугался. Он успел упасть на пол, а потом не подбирая цензурных слов, делился с собеседником своими впечатлениями.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Позже Лебига опубликовал фото, на котором показал, что в его квартире посыпалась штукатурка от взрывной волны.

"Первый раз в жизни бл*ть включил запись, больше не буду, я еб*л", — подписал Лебига видео с записью звука взрыва.

Отметим, что Миша Лебига — известный украинский блогер и стример, который стал широко популярным во время полномасштабной войны в Украине. Парень прославился своими стримами, на которых собирает невероятные суммы денег, которые направляет на помощь ВСУ.

В апреле 2024 года Миша Лебига сделал необычную коллаборацию с певицей Надей Дорофеевой. За один стрим длинной в полтора часа они собрали 6 миллионов гривен для Чернигова и "Азова". А после стрима еще записали совместный трек "А я все плакала", который чуть более, чем за год, собрал почти 30 миллионов просмотров на ютуб.

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