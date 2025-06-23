Укр

Известный блогер чудом не пострадал после прилета "шахеда": момент удара попал на стрим (видео)

Автор
Галина Струс
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Миша Лебига случайно записал звук прилета рядом со своим домом Новость обновлена 23 июня 2025, 10:37
Миша Лебига случайно записал звук прилета рядом со своим домом. Фото Коллаж "Телеграф"

Блогер поделился записью, на которой слышен звук прилета

Во время стрима известного украинского блогера Михаила Лебиги случился прилет "шахеда" в Киеве. Парень чудом не пострадал, и поделился записями, на которых слышен момент полета дрона над домом, а затем громкий взрыв где-то неподалеку.

В ролике, который Лебига опубликовал в своем телеграм-канале, слышно, что он сначала разговаривает с кем-то, потом начинается звук приближающегося "шахеда". Звук нарастает, будто шахед летит прямо над домом блогера, затем пролетает его, доля секунды тишина и затем очень громкий взрыв где-то неподалеку.

Судя по записи разговора после взрыва, Миша сильно испугался. Он успел упасть на пол, а потом не подбирая цензурных слов, делился с собеседником своими впечатлениями.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Позже Лебига опубликовал фото, на котором показал, что в его квартире посыпалась штукатурка от взрывной волны.

"Первый раз в жизни бл*ть включил запись, больше не буду, я еб*л", — подписал Лебига видео с записью звука взрыва.

Отметим, что Миша Лебига — известный украинский блогер и стример, который стал широко популярным во время полномасштабной войны в Украине. Парень прославился своими стримами, на которых собирает невероятные суммы денег, которые направляет на помощь ВСУ.

В апреле 2024 года Миша Лебига сделал необычную коллаборацию с певицей Надей Дорофеевой. За один стрим длинной в полтора часа они собрали 6 миллионов гривен для Чернигова и "Азова". А после стрима еще записали совместный трек "А я все плакала", который чуть более, чем за год, собрал почти 30 миллионов просмотров на ютуб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате ночной атаки на Киев 23 июня пострадала квартира музыканта Тараса Тополи. От жилища почти ничего не осталось.

Теги:
#Взрыв #Шахед #Атака на Киев сегодня #Михаил Лебига