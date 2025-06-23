Одружений з росіянкою і мовчить про війну: куди зник зірка ТБ Влад Ряшин і як заробляє на українцях

Проти кінопродюсера запровадили санкції в Україні

Влад Ряшин – відомий український продюсер, телеведучий та зірка телебачення з 2000-х. Він родом із Запоріжжя, довгий час будував кар’єру на українському телебаченні, проте найчастіше залишався за кадром. Під час війни Ряшин обрав мовчати, а нещодавно стало відомо, що проти нього було запроваджено санкції РНБО в Україні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Влад Ряшин і як він заробляє на українцях навіть під час повномасштабної війни.

Влад Ряшин — що про нього відомо

Влад Ряшин – відомий український продюсер, який кілька років був генеральним продюсером телеканалу Інтер, а з 2006 до 2022 року був президентом кінокомпанії Star Media. Ряшин народився у Запоріжжі 12 липня 1970 року, зараз йому 54 роки.

Свою першу популярність Влад Ряшин здобув після виходу на телеканалі Інтер шоу "Мелорама". Через короткий час він став уже генпродюсером телеканалу та продюсував такі великі проекти, як "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" та "Сорочинський ярмарок".

Після успіху цих проектів продюсер створив свою компанію Star Media, яка працювала одночасно на два ринки — український та російський. Навіть початок війни з РФ та окупація Криму в 2014 році не стали перепоною для компанії Ряшина продовжувати працювати на російський ринок.

Більше того, за даними ЗМІ, Влад Ряшин виїхав до Москви і почав працювати там, просуваючи кремлівські наративи у своїх проектах. І навіть із Росії Star Media продовжувала робити фільми та серіали для українського телебачення.

Куди зник Ряшин під час війни?

З початку повномасштабної війни в Україні Влад Ряшин не робив жодних публічних заяв – ні на підтримку України, ні на підтримку Росії. Журналісти "24 каналу" з'ясували, що зараз продюсер живе на Кіпрі із дружиною-росіянкою. Більше того, він має кіпрське громадянство.

Що стосується його компанії Star Media, то формально він вийшов із неї. Однак є інформація, що Ряшин продовжує заробляти на українських глядачах завдяки дистриб’юторській компанії Prime Films LLC, яка включає близько 150 YouTube-каналів із серіалами та фільмами, у тому числі україномовними.

Так, наприклад, у YouTube є канал "Мелодрами українською мовою", який транслює дубльовані фільми та серіали для україномовної аудиторії. Монетизацію за перегляди на цьому каналі отримує компанія Влада Ряшина. Таким чином він заробляє на українцях, і це лише один із прикладів.

Зазначимо, що 22 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти людей, які співпрацюють з російськими окупантами на тимчасово окупованих територіях.

У списку санкцій компанії і люди, серед яких, наприклад, одіозний нардеп Артем Дмитрук і колишній нардеп та олігарх Олександр Онищенко Також у цьому списку опинився і колишній гендиректор "Інтера" Влад Ряшин.

Влад Ряшин із дружиною-росіянкою

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ведучий "Загубленого світу" та "Кунсткамери" Валерій Сараула. Зник з екранів під час війни.