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Зник з екранів під час війни: де зараз ведучий "Загубленого світу" та "Кунсткамери" Валерій Сараула

Автор
Галина Струс
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Валерій Сараула під час війни зник з телеекранів Новина оновлена 21 червня 2025, 11:37
Валерій Сараула під час війни зник з телеекранів. Фото Колаж "Телеграф"

Колись він був ведучим популярних телепрограм

Валерій Сараула – популярний український телеведучий, якого глядачі пам’ятають у програмах "Загублений світ", "Кунсткамера" тощо. Під час повномасштабної війни шоумен зник із телеекранів і більше не веде розважальних шоу на телебаченні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Валерій Сараула і що про нього відомо.

Валерій Сараула

Валерій Сараула — що про нього відомо

Український телеведучий Валерій Сараула колись був дуже популярним. Свого часу він вів такі розважальні шоу, як "Загублений світ", "Кунсткамера", "Ранкові круасани" і "Паралельний світ" на українському телебаченні.

Відомо, що Сараула народився в Луганську 22 липня 1975, незабаром йому виповниться 50 років. Він виріс у простій робітничій родині, де мама була емалірувальницею на заводі, а батько слюсарем-сантехніком. Валерій навчався спочатку у профтехучилищі на електромонтера, але з дитинства виявляв інтерес до творчості. Тому після служби в армії закінчив коледж культури та мистецтв у Луганську, а згодом Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, де здобув спеціальність актора театру та кіно.

Валерій Сараула

У 2002 році Сараула став учасником реаліті-шоу "За склом — тепер ти в армії". Пізніше з 2002 до 2006 року був ведучим телешоу "Кунсткамера", яке виходило на Новому каналі. А з 2006 до 2012 року Валерій був телеведучим програми "Паралельний світ" на СТБ.

У 2017 році Сараула знову з’явився на телеекранах вже в ролі ведучого документального проекту "Загублений світ", який виходив на телеканалі 2+2. Його співведучими стали Максим Сухенко та Геннадій Попенко.

Валерій Сараула

Де зараз Валерій Сараула?

Під час повномасштабної війни телеведучий зник із телеекранів, він більше не веде жодних проектів на телебаченні. Проте, судячи з його акаунту в Instagram, Валерій залишається у Києві. Він розвиває свій блог, записуючи різні відео про свої пригоди.

Валерій Сараула

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#Телеведучий #Шоумен #Валерій Сараула