Зник з екранів під час війни: де зараз ведучий "Загубленого світу" та "Кунсткамери" Валерій Сараула

Колись він був ведучим популярних телепрограм

Валерій Сараула – популярний український телеведучий, якого глядачі пам’ятають у програмах "Загублений світ", "Кунсткамера" тощо. Під час повномасштабної війни шоумен зник із телеекранів і більше не веде розважальних шоу на телебаченні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Валерій Сараула і що про нього відомо.

Валерій Сараула — що про нього відомо

Український телеведучий Валерій Сараула колись був дуже популярним. Свого часу він вів такі розважальні шоу, як "Загублений світ", "Кунсткамера", "Ранкові круасани" і "Паралельний світ" на українському телебаченні.

Відомо, що Сараула народився в Луганську 22 липня 1975, незабаром йому виповниться 50 років. Він виріс у простій робітничій родині, де мама була емалірувальницею на заводі, а батько слюсарем-сантехніком. Валерій навчався спочатку у профтехучилищі на електромонтера, але з дитинства виявляв інтерес до творчості. Тому після служби в армії закінчив коледж культури та мистецтв у Луганську, а згодом Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, де здобув спеціальність актора театру та кіно.

У 2002 році Сараула став учасником реаліті-шоу "За склом — тепер ти в армії". Пізніше з 2002 до 2006 року був ведучим телешоу "Кунсткамера", яке виходило на Новому каналі. А з 2006 до 2012 року Валерій був телеведучим програми "Паралельний світ" на СТБ.

У 2017 році Сараула знову з’явився на телеекранах вже в ролі ведучого документального проекту "Загублений світ", який виходив на телеканалі 2+2. Його співведучими стали Максим Сухенко та Геннадій Попенко.

Де зараз Валерій Сараула?

Під час повномасштабної війни телеведучий зник із телеекранів, він більше не веде жодних проектів на телебаченні. Проте, судячи з його акаунту в Instagram, Валерій залишається у Києві. Він розвиває свій блог, записуючи різні відео про свої пригоди.

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