Це стало однією з причин розлучення: ексдружина Неліпи розповіла про страшний діагноз ведучого

На лікування телеведучий іздив до Ізраїлю

Популярний український телеведучий Максим Неліпа, який загинув на фронті 12 травня 2025 року, мав страшний діагноз у 2020 році. Він пов’язаний із проблемами шкірою обличчя.

Про це розповіла ексдружина воїна, Тамара Неліпа в інтерв’ю для OBOZ.UA. Про цю історію, за словами жінки, знали лише спільні друзі експодружжя.

Річ у тім, що Максиму нанесли на обличчя неякісний грим, що спровокувало проблеми зі шкірою. Боротьба із хворобою тривала близько двох років. Через цей недуг Максим, за словами Тамари, пережив кризу, що було однією з причин їхнього розлучення.

Тамара Неліпа зазначила, що вона дуже вдячна родині Володимира Гройсмана, адже його дружина допомогла Максиму з лікуванням в Ізраїлі. Однак згодом пара дізналася, що насправді ніякої хвороби немає. "Завдяки ізраїльським лікарям ми дізналися, що тієї страшної хвороби, яку намагалися "лікувати" в Києві та взяти великі гроші, немає", — поділилася Тамара Неліпа.

Загалом саме ця криза і була однією із причин розлучення подружжя. За словами Тамари, на їхній розрив вплинули ще кілька факторів. Зокрема, на ведучого дуже вплинула втрата колеги по "Дизель шоу" Марини Поплавської, а також криза середнього віку. Також на його емоційний стан вплинула наявність кредитів і деякі незакриті питання з квартирою.

Після розриву, за словами Тамари, їм вдалося зберегти гарні стосунки. Експодружжя навіть жартувало, що їхньому шлюбу треба дати ще один шанс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишня дружина Максима Неліпи зізналася, чому не приїхала на похорон екскоханого. За це її жорстко розкритикували в мережі.