Это стало одной из причин развода: экс-жена Нелипы рассказала о страшном диагнозе ведущего

На лечение телеведущий удивился в Израиль

Популярный украинский телеведущий Максим Нелипа, погибший на фронте 12 мая 2025 года, имел страшный диагноз в 2020 году. Он связан с проблемами кожей лица.

Об этом рассказала экс-жена воина, Тамара Нелипа в интервью для OBOZ.UA. Об этой истории, по словам женщины, знали только общие друзья экс-супруги.

Дело в том, что Максиму нанесли на лицо некачественный грим, что спровоцировало проблемы с кожей. Борьба с болезнью продолжалась около двух лет. Из-за этой болезни Максим, по словам Тамары, пережил кризис, что было одной из причин их развода.

Тамара Нелипа отметила, что она очень благодарна семье Владимира Гройсмана, ведь его жена помогла Максиму с лечением в Израиле. Однако впоследствии пара узнала, что на самом деле никакой болезни нет. "Благодаря израильским врачам мы узнали, что той страшной болезни, которую пытались "лечить" в Киеве и взять большие деньги, нет", — поделилась Тамара Нелипа.

В общем, именно этот кризис и был одной из причин развода супругов. По словам Тамары, на их разрыв повлияли еще несколько факторов. В частности, на ведущего оказало большое влияние потеря коллеги по "Дизель шоу" Марины Поплавской, а также кризис среднего возраста. Также на его эмоциональное состояние повлияло наличие кредитов и некоторые незакрытые вопросы с квартирой.

После разрыва, по словам Тамары, им удалось сохранить хорошие отношения. Экс-супруги даже шутили, что их браку нужно дать еще один шанс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывшая жена Максима Нелипы призналась, почему не приехала на похороны экслюбителя. За это ее жестко раскритиковали в сети.