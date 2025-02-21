Родом із Білорусі, але підтримує Україну: куди зник телеведучий Дмитро Танкович

Дмитро Танкович був ведучим шоу "Україна має талант" і "Танцюють всі!"

Дмитро Танкович — один із тих, хто був улюбленцем української аудиторії. Він завжди був харизматичним та начебто випромінював гумор та позитив. Однак із початком повномасштабного вторгнення телеведучий раптово зник з медіапростору, як і співак Дан Балан.

Російські солдати під час окупації влізли у будинок шоумена в місті Буча Київської області і вчинили там мародерство. "Телеграф" з’ясував, де зараз Дмитро Танкович і чим він займається.

Що відомо про Дмитра Танковича

Дмитро народився 9 квітня 1977 року в Мінську, Білорусь. У 2009 році Танкович переїхав до Києва, де розпочав співпрацю з українським телеканалом СТБ. Він став ведучим популярних шоу, зокрема "Танцюють всі!" та "Україна має талант". Його харизма та почуття гумору швидко завоювали симпатії української аудиторії. З 2018 року Дмитро приєднався до команди "Дизель Шоу", де продовжив свою кар'єру як актор та сценарист.

У 2020 році телеведучий взяв участь в шоу "Танці з зірками". Його партнеркою стала танцюристка Ілона Гвоздьова, яка тоді була на 8 місяці вагітності. Однак танцював Танкович не довго — дует вибув із шоу після другого випуску.

Дмитро Танкович проживав із родиною в місті Буча на Київщині. Під час російської окупації його будинок зазнав пошкоджень – загарбники вдерлися всередину, вкрали деякі речі та розбили вікна.

У Білорусі залишилися його мати та брат. Танкович сподівається, що його відкрита громадянська позиція не спричинить для них жодних небезпек.

Де зараз Дмитро Танкович

Дмитро продовжує жити й працювати в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він співпрацює з білоруськими опозиційними медіа, зокрема з варшавським "БелСатом" та YouTube-каналом Nexta Live.

Через війну багато кінопроєктів довелося призупинити. Проте, шоумен сподівається невдовзі повернутися до кіноіндустрії й уже працює над кількома сценаріями.

Окрім того, Танкович веде власний YouTube-канал, де викладає відео із саркастичним оглядом останніх новин. На своїй сторінці в Instagram він з’являється рідко. Востаннє він виклав збір на потреби ЗСУ у вересні 2024 року.

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