Виступив в Одесі під час повномасштабки: що каже про війну Дан Балан, який нібито крутив роман з Тіною Кароль

Співак говорив українською під час свого виступу в Одесі

Молдовський музикант Дан Балан, який був популярним в Україні і нібито крутив роман із Тіною Кароль, на початку повномасштабного вторгнення перебував у Києві і підтримав нашу країну. Проте, за пів року він зник із радарів і обрав мовчазну позицію як і Шевчук зі "Званої вечері", але пізніше виправився.

Проте, у серпні 2024 року співак все ж повернувся до України і "запалив" в одному із одеських клубів. Сьогодні, 6 лютого, артист відзначає свій 46-й День народження. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Дан Балан і що каже про війну в Україні.

Кар'єра Дана Балана

Дан Балан — колишній соліст гурту O-Zone. Найпопулярніша пісня Dragostea Din Tei набрала 233 мільйони переглядів на YouTube. Після розпаду колективу, артист розпочав сольну кар'єру, випустивши такі хіти, як "Chica Bomb", яка стала хітом.

Пізніше Дан Балан став презентувати свої треки у Росії, а також записав дуетну пісню з Вірою Брежнєвою. Його композиції потрапляли у музичні чарти і збирали мільйони переглядів.

У 2019 році співак став тренером українського шоу "Голос країни" і навіть разом зі своїм підопічним здобув перемогу у 9 сезоні. Він також випустив кілька пісень у дуеті з Тіною Кароль, які отримали музичні премії.

Можливий роман з Тіною Кароль

Під час участі в шоу "Голос країни" як тренери, Дан Балан та Тіна Кароль демонстрували теплі стосунки, що породило чутки про їхній роман. Однак у квітні 2024 року Дан Балан спростував ці припущення, заявивши, що між ними були лише робочі відносини, і вони не підтримують спілкування протягом останніх двох років.

Так, у них гарно виходило грати роман на камеру під час знімань проєкту. У соцмережах фани навіть створили сторінку DanTina, де підігрівали чутки про їхні стосунки. Проте, на своїй сторінці в Інстаграм Дан Балан заперечив усі чутки про його роман з Тіною Кароль.

Що каже Дан Балан про війну

На початку великої війни артист перебував в Україні. За даними румунського видання "Віва", співак застряг у Києві у перші дні повномасштабного вторгнення і не зміг вилетіти до Румунії, щоб провести там фінал Нацвідбору на Євробачення.

27 лютого 2022 року Дан Балан виклав допис на своїй сторінці в Instagram із цитатою Тараса Шевченка: "Схаменіться! будьте люди, Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром Заковані люде, Настане суд, заговорять Дніпро, і гори!", "Боже, врятуй Україну! Всім серцем з вами!". Також співак додав фото прапора України.

У травні 2023 року Дан Балан випустив кліп Love Maria, у якому показано довоєнний Київ. Ця відеоробота вийшла під його псевдонімом Crazy Loop. Знімання тривали 9 днів і залучили тисячу дітей із київських шкіл, а подальша робота над відео тривала ще 3 місяці. Презентуючи кліп, артист звернув увагу на долю дітей, які постраждали через війну.

У липні 2024 року Дан Балан виклав відео, на якому він катається на велосипеді серед гір. Свій допис артист підписав так: "Я вже у Буковелі. Україна, я дуже сумував…". Пізніше співак прибув до Одеси, де виступив в одному із клубів. До речі, там він розмовляв українською.

Де зараз Дан Балан

У ЗМІ пишуть різну інформацію. Хтось стверджує, що артист перебуває у Туреччині, а хтось пише, що він мешкає у Нью-Йорку. Оскільки у соцмережах він не активний, дізнатися, де саме він перебуває, неможливо

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну Тетяна Філатова. Вона знялася у російському серіалі "Кухня", а народилася у Харкові.