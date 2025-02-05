Припинив виступати та переїхав з родиною у Дубай: що каже про війну уродженець Запоріжжя Артік

Виконавець виїхав з Росії

Artik & Asti були популярним гуртом в Україні, який збирав стадіони. Їхні пісні "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Под гипнозом" стали вірусними у соцмережах. Однак після вторгнення росіян колишня учасниця гурту, уродженка Черкас Анна Асті обрала мовчазну позицію, перебралась до Росії та отримала громадянство країни-агресорки.

"Телеграф" з'ясував, що каже про війну інший учасник гурту — Артем Умріхін, відомий як Artik.

Що відомо про Artik

Умріхін народився у Запоріжжі у 1985 році. Почав займатися музикою з дитинства. Згодом Артем переїхав до Києва, де створив гурт "Караты". Колектив випустив альбоми "Платиновая Музыка" та "Грязная Музыка". А от наступна збірка "Копий Нет" стала "Найкращим альбомом року" за версією всеукраїнських премій RnB FRESH AWARDS та "Патипа RnB Awards".

Гурт 2000-х - "Караты"

У 2008 році "Караты" виконали трек "Боже, помилуй" на концерті "Пісня Року", який записали з Дмитром Клімашенком. У той час гурт також визнавали найкращим такі премії, як SHOWTIME RnB/Hip-Hop AWARDS, MuzLife Awards, "Кришталевий Мікрофон".

"Караты" вигравали різні премії

У 2010 році Умріхін створив гурт Artik & Asti, першою популярною піснею якого стала "Моя последняя надежда". За кілька місяців кліп набрав півтора мільйони переглядів на Youtube.

Гурт Artik & Asti

У 2013 році гурт випустив перший альбом "РайОдинНаДвоих", який лідирував у російському iTunes. Альбом "Здесь и сейчас" став одним із тих, які найкраще продаються у Росії у 2015 році. Artik & Asti стали одними з тих артистів, які найбільше гастролюють по країні-окупантці. Також співаки були номінантами російських премій "Муз-Тв", "Ру-Тв", MusicBox.

Artik & Asti отримували російські премії

Артем Умріхін і Анна Дзюба

Artik & Asti часто давали концерти в українських містах. А у 2021 році Asti вирішила покинути гурт, на заміну їй прийшла Севіль Валієва.

Що каже про війну Artik

Після початку повномасштабного вторгнення Умріхін залишився жити в країні-окупантці та продовжив записувати там пісні. До того ж він продовжив з'являтися на різних російських преміях і давати концерти. Він не засудив напад Росії на Україну, відповівши, що "більше зайнятий сім'єю".

У 2024 році Artik з дружиною та дітьми перебрався в Арабські Емірати. Наразі він не виступає зі своєю колегою по гурті — Севіль Валієвою. Виконавиця дає концерти сама. На сторінці в інстаграмі дружини Умріхіна можна побачити їхні фото з Дубаї, де вони зараз перебувають. Уродженець Запоріжжя насолоджується життям біля моря й навіть не згадує про війну на батьківщині.

Артік переїхав з родиною в Дубаї, фото з інстаграму його дружини

Артік поки не виступає в Росії, фото з інстаграму його дружини

Артік насолоджується життям біля моря разом з родиною, фото з інстаграму його дружини

Раніше "Телеграф", що каже про війну акторка Тетяна Філатова, яка збудувала кар'єру в Росії. Вона народилась у Харкові.