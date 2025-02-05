Прекратил выступать и переехал с семьей в Дубай: что говорит о войне уроженец Запорожья Артик

Исполнитель уехал из России

Artik & Asti были популярной группой в Украине, которая собирала стадионы. Их песни "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Под гипнозом" стали вирусными в соцсетях. Однако после вторжения россиян бывшая участница группы, уроженка Черкасс Анна Асти избрала молчаливую позицию, перебралась в Россию и получила гражданство страны-агрессора.

"Телеграф" выяснил, что говорит о войне другой участник группы — Артем Умрихин, известный как Artik.

Что известно о Artik

Умрихин родился в Запорожье в 1985 году. Начал заниматься музыкой с детства. Впоследствии Артем переехал в Киев, где создал группу "Караты". Коллектив выпустил альбомы "Платиновая музыка" и "Грязная музыка". А вот следующий сборник "Копий Нет" стал "Лучшим альбомом года" по версии всеукраинских премий RnB FRESH AWARDS и "Патипа RnB Awards".

Группа 2000-х — "Караты"

В 2008 году "Караты" исполнили трек "Боже, помилуй" на концерте "Песня Года", который записали с Дмитрием Климашенко. В то время группу признавали лучшей такие премии, как SHOWTIME RnB/Hip-Hop AWARDS, MuzLife Awards, "Хрустальный Микрофон".

"Караты" выигрывали разные премии

В 2010 году Умрихин создал группу Artik & Asti, первой популярной песней которой стала "Моя последняя надежда". Через несколько месяцев клип набрал полтора миллиона просмотров на Youtube.

Группа Artik & Asti

В 2013 году группа выпустила первый альбом "РайОдинНаДвоих", лидировавший в российском iTunes. Альбом "Здесь и сейчас" стал одним из самых продаваемых в России в 2015 году. Artik & Asti стали одними из тех артистов, которые больше всего гастролируют по стране-оккупанта. Также певцы были номинантами российских премий Муз-Тв, Ру-Тв, MusicBox.

Artik & Asti получали российские премии

Артём Умрихин и Анна Дзюба

Artik&Asti часто давали концерты в украинских городах. А в 2021 году Asti решила покинуть группу, на замену ей пришла Севиль Валиева.

Что говорит о войне Artik

После начала полномасштабного вторжения Умрихин остался жить в стране-оккупанта и продолжил записывать там песни. К тому же он продолжил появляться на разных российских премиях и давать концерты. Он не осудил нападение России на Украину, ответив, что "больше занят семьей".

В 2024 году Artik с женой и детьми перебрался в Арабские Эмираты. Пока он не выступает со своей коллегой по группе — Севиль Валиевой. Исполнительница дает концерты одна. На странице в инстаграме у жены Умрихина можно увидеть их фото из Дубая, где они сейчас находятся. Уроженец Запорожья наслаждается жизнью у моря и даже не вспоминает о войне на родине.

Артик переехал с семьей в Дубай, фото из инстаграма его жены

Артик пока не выступает в России, фото с инстаграма его жены

Артик наслаждается жизнью у моря вместе с семьей, фото из инстаграма его жены

Ранее "Телеграф", что говорит о войне актриса Татьяна Филатова, которая построила карьеру в России. Она родилась в Харькове.