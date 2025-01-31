Скандал с педофилией и работа дворником: куда исчез Мацевко из "Х-Фактора" и как выглядит сейчас

Этого участника хорошо помнят многие зрители

Андрей Мацевко прославился участием в шоу "Украина имеет талант" и "X-Фактор", в которых развеселил публику своими выступлениями. Участник получил "нет" от членов жюри, ведь совсем не умел петь, однако его выступления стали вирусными в сети. Впоследствии исполнитель исчез со всех радаров. Также мы рассказывали, где сейчас Зи Фамелу, которая была когда-то Борисом Апрелем.

Что известно об Андрее Мацевко, и где он сейчас.

Андрей Мацевко выступал в разных талант-шоу

Исполнитель родом из Ивано-Франковской области. Впервые о Мацевко услышали, когда он принял участие в первом сезоне проекта "Х-Фактор". На кастинге он исполнил сначала "Ой, чиє ж то жито?", а затем "Смерека". Хотя Андрей показал неумение петь, он развеселил публику своим поведением. А его фраза "Я вас не чую!" стала мемом в сети. Мацевко получил четыре "нет" от судей.

Андрей Мацевко на "Х-Факторе"

Через год Мацевко пришел на талант-шоу "Україна має талант". Там он исполнил треки "Загребелля" и "Ти мене підманула", но неудачно. Андрея отправили домой, в то же время он пообещал вернуться.

Андрей Мацевко на "Україна має талант"

Впоследствии Мацевко во второй раз пришел на "X-фактор" с песней "Сіла птаха". Выступление было провальным, и после этого Андрей перестал ходить на певческие шоу. Несмотря на то, что франковчанин не умеет петь, его стали приглашать на свадьбу и корпоративы. А перед началом выступления он представлял себя народным артистом Украины.

Андрей Мацевко на "Х-Факторе"

В 2015 году активисты организации "Анти_Педофилия_Луцк" сообщили, что Мацевко планировал встречу с несовершеннолетним из Луцка. Речь шла об интимных отношениях. Сам мужчина оправдывался, что просто хотел пообщаться с кем-то и боялся ночевать наедине. Уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Мацевка подозревали в педофилии

Позже Мацевко задержали в киевском метро, поскольку он пытался проехать по фальшивому пенсионному удостоверению. Мужчина сказал, что получил документ от друга.

В 2017 году выяснилось, что участник талант-шоу начал работать дворником в коммунальном предприятии Ивано-Франковска. Однако это длилось всего несколько месяцев. Сотрудники рассказывали, что Андрей практически не общался с ними.

В 2021 году Мацевко выпустил дебютный трек "Ровер їде". В нем он поет о велосипеде и ездит на нем по селе. Клип набрал более полумиллиона просмотров А вскоре исполнитель опубликовал песню "Пляцки". Видеоработу на клип просмотрело более 620 тысяч пользователей.

Андрей Мацевко — "Ровер їде"

Андрей Мацевко — "Пляцки"

Где сейчас Андрей Мацевко

Мацевко живет в селе Сваричев Ивано-Франковской области. Местные рассказывали, что Андрей каждое утро куда-то едет на велосипеде, а вечером приезжает. Он практически не общается с местными. Также жители предполагали, что у Мацевко мог быть продюсер, который продвигал его песни. Впрочем, участник талант-шоу "не выстрелил", как ожидалось.

Андрей Мацевко сейчас, фото с его инстаграма

Сейчас Андрей Мацевко активно ведет свою страницу в инстаграме. Он записывает видеопоздравления разным людям за деньги. Таких роликов в его профиле можно увидеть десятки. Обычно он снимает видео на фоне вазонов, в вышитой рубашке и очках.

Мацевко записывает поздравления пользователям сети

Недавно Андрей выпустил новую песню "Дрон", в которой говорится о мощности украинских беспилотных систем. Однако композиция создана в стиле шароварщины с примитивным текстом и видеорядом.

Андрей Мацевко — "Дрон"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас участница "Маски-шоу" Наталья Бузько. Программа была очень популярной в 90-х.