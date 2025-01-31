Скандал з педофілією та робота двірником: куди зник Мацевко з "Х-Фактора" і який вигляд має зараз

Цього учасника добре пам'ятає багато глядачів

Андрій Мацевко прославився участю у шоу "Україна має талант" та "X-Фактор", у яких розвеселив публіку своїми виступами. Учасник отримав "ні" від членів журі, адже зовсім не вмів співати, однак його виступи стали вірусними в мережі. Згодом виконавець зник з усіх радарів. Також ми розповідали, де зараз Зі Фамелу, яка була колись Борисом Апрелем.

Що відомо про Андрія Мацевка, і де він зараз.

Андрій Мацевко виступав у різних талант-шоу

Виконавець родом із Івано-Франківщини. Уперше про Мацевка почули, коли він взяв участь у першому сезоні проєкту "Х-Фактор". На кастингу він виконав спершу "Ой, чиє ж то жито?", а потім "Смерека". Хоча Андрій показав невміння співати, він розвеселив публіку своєю поведінкою. А його фраза "Я вас не чую!" стала мемом у мережі. Мацевко отримав чотири "ні" від суддів.

Андрій Мацевко на "Х-Факторі"

Через рік Мацевко прийшов на талант-шоу "Україна має талант". Там він виконав треки "Загребелля" та "Ти мене підманула", але невдало. Андрія відправили додому, водночас він пообіцяв повернутися.

Андрій Мацевко на "Україна має талант"

Згодом Мацевко вдруге прийшов на "X-фактор" з піснею "Сіла птаха". Виступ був провальним, і після цього Андрій припинив ходити на співочі шоу. Попри те, що франківчанин не вміє співати, його стали запрошувати на весілля та корпоративи. А перед початком виступу він представляв себе народним артистом України.

Андрій Мацевко на "Х-Факторі"

У 2015 році активісти організації "Анти_Педофілія_Луцьк" повідомили, що Мацевко планував зустріч з неповнолітнім із Луцька. Йшлося про інтимні стосунки. Сам чоловік виправдовувався, що просто хотів поспілкуватися з кимось та боявся ночувати наодинці. Кримінальну справу закрили через відсутність складу злочину.

Мацевка підозрювали у педофілії

Пізніше Мацевка затримали у київському метро, оскільки він намагався проїхати за фальшивим пенсійним посвідченням. Чоловік сказав, що отримав документ від друга.

У 2017 році з'ясувалось, що учасник талант-шоу почав працювати двірником в комунальному підприємстві Івано-Франківська. Однак це тривало всього кілька місяців. Працівники розповідали, що Андрій практично не спілкувався з ними.

У 2021 році Мацевко випустив дебютний трек "Ровер їде". У ньому він співає про велосипед і їздить на ньому по селі. Кліп набрав понад пів мільйона переглядів А невдовзі виконавець опублікував пісню "Пляцки". Відеороботу на кліп переглянуло понад 620 тисяч користувачів.

Андрій Мацевко - "Ровер їде"

Андрій Мацевко - "Пляцки"

Де зараз Андрій Мацевко

Мацевко зараз живе у селі Сваричів Івано-Франківської області. Місцеві розповідали, що Андрій щоранку кудись їде на велосипеді, а ввечері приїжджає. Він практично не спілкується з місцевими. Також жителі припускали, що у Мацевка міг бути продюсер, який просував його пісні. Утім, учасник талант-шоу "не вистрелив", як очікувалось.

Андрій Мацевко зараз, фото з його інстаграму

Зараз Андрій Мацевко активно веде свою сторінку в інстаграмі. Він записує відеопривітання різним людям за гроші. Таких роликів у його профілі можна побачити десятки. Зазвичай він знімає відео на фоні вазонів, у вишитій сорочці та в окулярах.

Мацевко записує привітання користувачам мережі

Нещодавно Андрій випустив нову пісню "Дрон", в якій йдеться про потужність українських безпілотних систем. Однак композиція створена в стилі шароварщини з примітивним текстом і відеорядом.

Андрій Мацевко - "Дрон"

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз учасниця "Маски-шоу" Наталя Бузько. Програма була дуже популярною у 90-х.