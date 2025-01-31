Скандал з педофілією та робота двірником: куди зник Мацевко з "Х-Фактора" і який вигляд має зараз
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 984
Цього учасника добре пам'ятає багато глядачів
Андрій Мацевко прославився участю у шоу "Україна має талант" та "X-Фактор", у яких розвеселив публіку своїми виступами. Учасник отримав "ні" від членів журі, адже зовсім не вмів співати, однак його виступи стали вірусними в мережі. Згодом виконавець зник з усіх радарів. Також ми розповідали, де зараз Зі Фамелу, яка була колись Борисом Апрелем.
Що відомо про Андрія Мацевка, і де він зараз.
Андрій Мацевко виступав у різних талант-шоу
Виконавець родом із Івано-Франківщини. Уперше про Мацевка почули, коли він взяв участь у першому сезоні проєкту "Х-Фактор". На кастингу він виконав спершу "Ой, чиє ж то жито?", а потім "Смерека". Хоча Андрій показав невміння співати, він розвеселив публіку своєю поведінкою. А його фраза "Я вас не чую!" стала мемом у мережі. Мацевко отримав чотири "ні" від суддів.
Через рік Мацевко прийшов на талант-шоу "Україна має талант". Там він виконав треки "Загребелля" та "Ти мене підманула", але невдало. Андрія відправили додому, водночас він пообіцяв повернутися.
Згодом Мацевко вдруге прийшов на "X-фактор" з піснею "Сіла птаха". Виступ був провальним, і після цього Андрій припинив ходити на співочі шоу. Попри те, що франківчанин не вміє співати, його стали запрошувати на весілля та корпоративи. А перед початком виступу він представляв себе народним артистом України.
У 2015 році активісти організації "Анти_Педофілія_Луцьк" повідомили, що Мацевко планував зустріч з неповнолітнім із Луцька. Йшлося про інтимні стосунки. Сам чоловік виправдовувався, що просто хотів поспілкуватися з кимось та боявся ночувати наодинці. Кримінальну справу закрили через відсутність складу злочину.
Пізніше Мацевка затримали у київському метро, оскільки він намагався проїхати за фальшивим пенсійним посвідченням. Чоловік сказав, що отримав документ від друга.
У 2017 році з'ясувалось, що учасник талант-шоу почав працювати двірником в комунальному підприємстві Івано-Франківська. Однак це тривало всього кілька місяців. Працівники розповідали, що Андрій практично не спілкувався з ними.
У 2021 році Мацевко випустив дебютний трек "Ровер їде". У ньому він співає про велосипед і їздить на ньому по селі. Кліп набрав понад пів мільйона переглядів А невдовзі виконавець опублікував пісню "Пляцки". Відеороботу на кліп переглянуло понад 620 тисяч користувачів.
Де зараз Андрій Мацевко
Мацевко зараз живе у селі Сваричів Івано-Франківської області. Місцеві розповідали, що Андрій щоранку кудись їде на велосипеді, а ввечері приїжджає. Він практично не спілкується з місцевими. Також жителі припускали, що у Мацевка міг бути продюсер, який просував його пісні. Утім, учасник талант-шоу "не вистрелив", як очікувалось.
Зараз Андрій Мацевко активно веде свою сторінку в інстаграмі. Він записує відеопривітання різним людям за гроші. Таких роликів у його профілі можна побачити десятки. Зазвичай він знімає відео на фоні вазонів, у вишитій сорочці та в окулярах.
Нещодавно Андрій випустив нову пісню "Дрон", в якій йдеться про потужність українських безпілотних систем. Однак композиція створена в стилі шароварщини з примітивним текстом і відеорядом.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз учасниця "Маски-шоу" Наталя Бузько. Програма була дуже популярною у 90-х.