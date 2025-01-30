Виглядає зовсім як дівчинка у 61: куди зникла актриса з "Маски-шоу" Наталя Бузько

Чим зараз займається зірка популярної комік-трупи "Маски" і де вона

Комедійна телепередача "Маски-шоу" була дуже популярною серед українців на початку 90-х років. Завдяки невеликим, але дуже смішним скетчам, театральні артисти Георгій Делієв, Борис Барський, Олексій Агоп’ян, нинішня путіністка Евеліна Бльоданс перетворилися на зірок, включаючи й Наталю Бузько.

У комедійному проєкті українська актриса мала амплуа клоунеси, яка підкорила серця глядачів шоу. "Телеграф" розповідає, що відомо про Наталю Бузько, де вона зараз та як виглядає.

Що відомо про Наталю Бузько

Народилася актриса у Севастополі. Бузько здобула освіту в Одеському інституті інженерів морського флоту, проте у студентські роки захопилася пантомімою. У гуртку вона зустріла майбутніх учасників "Маски-шоу" та Олександра Постоленка, який згодом став її чоловіком. Так розпочався її стрімкий кар’єрний шлях.

Наталія Бузько у молодості

Артистка успішно проявила себе у комедійному жанрі. У її фільмографії понад 30 ролей, серед яких особливо вирізняються фільми "Астенічний синдром" (1989) української режисерки Кіри Муратової, який через рік отримав спеціальний приз журі Берлінського фестивалю, а також "Два в одному" (теж Муратової, 2007). Міжнародна прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі Tribeca у Нью-Йорку, заснованому Робертом де Ніро.

У шлюбі з Олександром Постоленком Наталія Бузько народила двох дітей – дочку Анну (1986) та сина Антона (1999 року). У 2001 році подружжя розлучилося. Відомо, що 25 квітня 2008 року у Наталії та Олександра народилася онука, дівчинку назвали Ясна.

Наталія Бузько та Олександр Постоленко були подружжям

2009 року Бузько отримала звання Заслуженої артистки України. У 2018 році зірка приєдналася до акторського касту військового фільму Сергія Лозниці, відомого своїми скандальними проросійськими заявами. Картина під назвою "Донбас" була показана на Каннському кінофестивалі 2008. Усього на рахунку актриси понад 30 проєктів.

Наталія Бузько була у Каннах-2018 на прем’єрі фільму "Донбас" Лозниці. Фото: Getty Images

2023 року ЗМІ писали, що актриса продовжує працювати з Театром "Маски-шоу" в Одесі. Крім того, Наталія викладає акторську майстерність в Одеському продюсерському центрі Startime та у кіношколі RemarkaFilm.

Сторінка Наталії Бузько у Фейсбуці

Ймовірно, зірка "Маски-шоу" живе на дві країни – Україну та Німеччину. Саме остання вказана як геомітка у її Інстаграмі. 29 січня 2024 року Наталія Бузько виклала крайній пост в соцмережі з Берліна.

Сторінка Наталії Бузько в Інстаграмі

Судячи з фото і не скажеш, що артистці зараз 61 рік.

Як виглядає Наталія Бузько зараз

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