Скромно і без юрби шанувальників. У Москві поховали відомого актора Янковського

Племінник Олега Янковського пішов з життя у 73 роки

У четвер, 30 січня, у столиці країни-агресорки пройшли похорони Ігоря Янковського. Чоловік помер у 73 роки, і він був представником відомої акторської династії. Він – син актора театру та кіно Ростислава Янковського (1930-2016) та племінник режисера Олега Янковського (1944-2009).

Вдень у Білому залі Будинку Кіно пройшла громадська панахида за артистом, після якої його поховали на Троєкурівському цвинтарі. Проводити Ігоря Янковського в останню путь зібралися його рідні, друзі та шанувальники. Людей було небагато.

Серед відомих гостей були актор Філіп Янковський (син Олега Янковського), каскадер Олександр Іншаков, режисер Юрій Гримов, бізнесмен Михайло Куснірович та інші.

Нагадаємо, що причиною смерті 73-річного актора стали ускладнення, спричинені цирозом печінки. Лікарі боролися за життя Янковського, проте хвороба виявилася сильнішою. Крім того, чоловік страждав від двосторонньої пневмонії, а також набряку легенів та мозку. За чутками, протягом кількох років Ігор Янковський лікувався від раку.

Олександр Іншаков

Ігор Янковський дебютував у кіно в 1973 році, а популярність отримав після участі в серіалі про принца Флорізеля за мотивами повістей Р. Л. Стівенсона. У 1990-х зайнявся рекламним бізнесом, очолив Московський фестиваль реклами, а згодом агентство "Рекламний картель". У 2004 році став президентом АКАР (Російської асоціації рекламних агенцій).

Ігор Янковський

Раніше повідомлялося, що 16 січня помер оскароносний режисер Девід Лінч. Він підтримував Україну і навіть садив дерева під Києвом.