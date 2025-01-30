Племянник Олега Янковского ушел из жизни в 73 года

В четверг, 30 января, в столице страны-агрессорши прошли похороны Игоря Янковского. Мужчина умер в 73 года, и он был представителем известной актерской династии. Он — сын актера театра и кино Ростислава Янковского (1930-2016) и племянник режиссера Олега Янковского (1944-2009).

Днем в Белом зале Дома Кино прошла гражданская панихида по артисту, после которой его похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить Игоря Янковского в последний путь собрались его родные, друзья и поклонники. Людей было немного.

Среди известных гостей были актер Филипп Янковский (сын Олега Янковского), каскадер Александр Иншаков, режиссер Юрий Грымов, бизнесмен Михаил Куснирович и другие.

Напомним, что причиной смерти 73-летнего актера стали осложнения, вызванные циррозом печени. Врачи боролись за жизнь Янковского, однако болезнь оказалась сильнее. Кроме того, мужчина страдал от двусторонней пневмонии, а также отека легких и мозга. По слухам, на протяжении нескольких лет Игорь Янковский лечился от рака.

Александр Иншаков

Игорь Янковский дебютировал в кино в 1973 году, а известность получил после роли в сериале о принце Флоризеле по мотивам повестей Р. Л. Стивенсона. В 1990-х занялся рекламным бизнесом, возглавил Московский фестиваль рекламы, а затем агентство "Рекламный картель". В 2004 году стал президентом АКАР (Российской ассоциации рекламных агентств).

Игорь Янковский

Ранее сообщалось, что 16 января умер оскароносный режиссер Дэвид Линч. Он поддерживал Украину и даже садил деревья под Киевом.