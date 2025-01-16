Умер режиссер Дэвид Линч, который поддерживал Украину

Творцу "Твин Пикса" было 78 лет

Американский кинорежиссер, сценарист и актер Дэвид Линч, поддержавший Украину в 2022 году, скончался в четверг, 16 января. Создателя "Малхолланд Драйв" и "Твин Пикс" не стало на 79 году жизни.

О смерти легендарного лауреата премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019) сообщила его семья в соцсети Фейсбук. "С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти мужчины и художника Дэвида Линча. Мы будем благодарны за конфиденциальность в это время. Теперь в мире, когда его больше нет с нами, большая дыра. Однако он всегда любил говорить — "Смотрите на пончик, а не на дырку", — написали родные режиссера.

В августе 2024 года Дэвид поделился, что ему диагностировали эмфизему легких, из-за которой он больше не мог работать на съемочной площадке. Однако это не ослабило его стремления продолжать снимать фильмы хотя бы в удаленном формате.

Семья Дэвида Линча в трауре

Что известно о Дэвиде Линче

Родился 20 января 1946 года в Миссуле, штат Монтана, США. Он стал известен своими уникальными фильмами и сериалами, которые сочетают в себе сюрреализм, мистику и элементы психологического триллера.

Дэвид Линч в молодости. Фото: Getty Images

Линч начал свою карьеру как художник, изучал живопись в Пенсильванской академии изящных искусств. Среди его наиболее известных работ — фильмы "Голова-ластик" (1977), "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001) и культовый сериал "Твин Пикс" (1990–1991, продолжение в 2017 году).

Линч неоднократно номинировался на премию "Оскар" за режиссуру и получил множество наград, включая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Помимо кино, он активно занимался музыкой, фотографией и написанием книг.

Линч получил "Оскар" в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Фото: Getty Images

Поддержка Украины

25 февраля 2022 года кинорежиссер выразил поддержку украинскому народу и осудил российское вторжение в Украину. В своем YouTube-канале Линч обратился к российскому диктатору Путину с призывом прекратить агрессию и остановить разрушения и человеческие потери на территории Украины.

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