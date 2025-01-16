Помер режисер Девід Лінч, який підтримував Україну

Творцю "Твін Пікса" було 78 років

Американський кінорежисер, сценарист та актор Девід Лінч, який підтримав Україну у 2022 році, помер у четвер, 16 січня. Творця "Малхолланд Драйв" та "Твін Пікс" не стало на 79 році життя.

Про смерть легендарного лауреата премії "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі (2019) повідомила його родина у соцмережі Фейсбук. "З глибоким жалем ми, його сім'я, повідомляємо про смерть чоловіка та художника Девіда Лінча. Ми будемо вдячні за конфіденційність у цей час. Тепер у світі, коли його більше немає з нами, велика дірка. Однак він завжди любив говорити — "Дивіться на пончик, а не на дірку", — написали рідні режисера.

У серпні 2024 року Девід поділився, що йому діагностували емфізему легень, через яку він більше не міг працювати на знімальному майданчику. Однак це не послабило його прагнення продовжувати знімати фільми хоча б у віддаленому форматі.

Сім'я Девіда Лінча у жалобі

Що відомо про Девіда Лінча

Народився 20 січня 1946 року в Міссулі, штат Монтана, США. Він став відомий своїми унікальними фільмами та серіалами, які поєднують у собі сюрреалізм, містику та елементи психологічного трилера.

Девід Лінч у молодості. Фото: Getty Images

Лінч розпочав свою кар'єру як художник, вивчав живопис у Пенсільванській академії образотворчих мистецтв. Серед його найвідоміших робіт — фільми "Голова-ластик" (1977), "Людина-слон" (1980), "Синій оксамит" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001) та культовий серіал "Твін Пікс" (1990– 1991, продовження у 2017 році).

Лінч неодноразово номінувався на премію "Оскар" за режисуру та отримав безліч нагород, включаючи "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Крім кіно, він активно займався музикою, фотографією та написанням книг.

Лінч отримав "Оскар" у 2019 році за визначні заслуги у кінематографі. Фото: Getty Images

Підтримка України

25 лютого 2022 року кінорежисер висловив підтримку українському народу та засудив російське вторгнення в Україну. У своєму YouTube-каналі Лінч звернувся до російського диктатора Путіна із закликом припинити агресію та зупинити руйнування та людські втрати на території України.

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