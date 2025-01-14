Написав "заповіт" за 3 роки до загибелі: де похований і як зараз виглядає могила легендарного актора Леоніда Бикова

На місці поховання був бюст актора, але пізніше його прибрали

Навіть після своєї смерті творчість та особистість Леоніда Бикова продовжують надихати багато поколінь глядачів. Роботи українського актора та режисера, родом із Донецької області (село Знам’янка), відрізняються щирістю та вмінням знаходити спільну мову з глядачем. Зірка фільму "В бій ідуть тільки "старики"" (1973), де герой Бикова виконує "Червону калину", пішов із життя у 50 років, але залишив після себе велику спадщину.

У фільмографії режисера найбільш відомими картинками, окрім "стариків", вважається комедія "Максим Перепелиця" (1955), яка принесла популярність Леоніду Бикову як актору, а також фільм "Ати-бати, йшли солдати…" (1976) про трагедію війни та пам’ять про загиблих.

Народний артист Української РСР страждав від серцево-судинних захворювань. 1963 року Биков зняв кінокомедію "Зайчик". Через те, що картина зазнала критики, у чоловіка стався перший інфаркт. 1976 року Биков переніс другий інфаркт. Хвороба сильно позначалася на його здоров’ї, але режисер продовжував працювати, попри застереження лікарів.

Як загинув Леонід Биков

Леонід Биков загинув 11 квітня 1979 року в автомобільній аварії. Трагедія сталася неподалік Києва. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою на шосе. За офіційною версією, аварія сталася через те, що Биков виїхав на зустрічну смугу. Однак існує безліч версій і чуток про причини аварії, включаючи версію про його втому та проблеми зі здоров’ям.

"Гістологічна експертиза довела, що ніякого інфаркту та серцевого спазму не було в момент аварії. Інакше не зміг би водій тиснути на педаль гальма до самого моменту зіткнення. Навпаки, нога мимоволі ослабла б, машина проскочила б на полі без жодного гальмування. Так само відкидаю всі розмови про те, що Биков сів за кермо в нетверезому стані. Брехня ця, хоча зараз і розумію, найнешкідливіша. Адже кримінальна справа в архіві ГУВС Київської області перебуває, ті, хто сумнівається, можуть підняти її і переконатися: експерти не виявили в організмі покійного жодних слідів алкоголю", — розповів у 2017 році kp.ua Віктор Чевгуз, який у квітні 1979 року працював слідчим у міліції Київської області.

"Заповіт" за 3 роки до загибелі

Існує помилкова версія, згідно з якою під час зйомок фільму "Прибулець" (1978) Леонід Биков нібито написав дивний лист-заповіт своїм друзям Миколі Мащенку та Івану Миколайчуку, немов передчуючи близьку трагедію. Однак насправді цей лист було написано за три роки до його смерті після перенесеного інфаркту. За словами його дочки Мар’яни, лист, озаглавлений "А якщо це кінець…", було написано на невеликому аркуші в характерній для Бикова манері:

Нехай хтось один скаже слово прощай, і все. Не треба цирку, званого почестями. Жодних надгробних промов. "Дерболизніть", хто скільки зможе, але благаю — не вдома. Нехай хлопці заспівають "Журавли", "Серёжку с Малой Бронной", "Бери шинель", "Этот день победы", А потім нехай 2-а ескадрилья "вріже" "Смуглянку" від початку і до кінця. Дуже шкодую, що нічого не встиг зробити путнього… Ви помітили, що режисер я не за дипломом, а за покликанням? Навіть свій похорон режисирую?! Ось дає! Дякую і пока!

Де похований Леонід Биков і як виглядає могила

Актор похований на 33 ділянці Байкового цвинтаря у Києві. Церемонія відбулася відповідно до того самого "заповіту". Спочатку на могилі Бикова було встановлено пам’ятник, що представляє погруддя зірки на тлі сірої плити.

У 2013 році стало відомо, що бюст та надгробок прибрала донька актора Мар’яна Бикова. "Старе погруддя, яке встановлювали ще за радянських часів, зняли і зараз виготовляють новий. Це буде великий, красивий надгробок Леоніду Бикову на двох із дружиною Тамарою Кравченко", — розповів тоді директор Байкового цвинтаря Андрій Юхимчук. Дружина актора померла 2010 року. В результаті, на місці поховання з’явилася вузька поздовжня плита з датами народження та смерті подружжя.

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