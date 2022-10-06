Російський коментатор поставив на місце кримських "чиновників", які вимагають заборонити "Червону калину"

Коментатор в шоці від дій окупантів

Після скандалу з "королевою краси" Криму 2022 року Ольгою Валєєвою, яка заспівала з подругою український хіт "Ой, у лузі червона калина", окупаційна "влада" півострова хоче заборонити пісню. Російський коментатор Олексій Андронов жорстко розкритикував дії кримських "чиновників".

Відповідний пост Андронов опублікував на своєму telegram-каналі. Коментатор зазначив, що дана пісня звучала навіть у радянському фільмі "У бій ідуть лише старі".

"Кримські кр**ини (іншого визначення тут бути не може) вимагають визнати "Червону Калину" екстремістською піснею. Порівнюють її з книгою "Майн кампф". Тобто Леонід Биков і фільм "У бій йдуть одні старі" — екстремістський? Коли бог хоче покарати людину — він позбавляє її розуму. ДБ ..." — написав Андронов.

Леонід Биков заспівав пісню "Ой, у лузі червона калина" у фільмі "У бій ідуть лише старі"

Пісня набула божевільної популярності після того, як її виконав у Києві Андрій Хливнюк

Додамо, Валєєва та її подругу було засуджено до 10 діб адміністративного арешту та штрафу за виконання пісні, яку загарбники назвали не інакше як "гімн українських націоналістів".

Це не перший випадок репресій у Криму через пісню "Ой, у лузі червона калина". У вересні хіт увімкнули на весіллі в Бахчисараї. Після того, як відео попало в мережу, ресторан, де відбувалося святкування, закрили "на час проведення перевірок".