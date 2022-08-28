У Криму чоловіка заарештували за пісню "Ой, у лузі червона калина", яку він слухав у власному авто (відео)

Чоловіку приписують статтю за "дискредитацію російських військ"

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі (Крим) чоловіка затримали за те, що він у власній машині увімкнув українську пісню "Ой, у лузі червона калина…", а потім написав про це на власній сторінці в Instagram. Дії кримчанина назвали "дискредитацією збройних сил росії".

Про це у неділю, 28 серпня, повідомив місцевий проросійський Telegram-канал "НП/Севастополь".

Автор відео спершу заспівав народний хіт на відео для Instagram, а потім російські копи знайшли на його сторінці напис "Російський військовий корабель, іди на***".

Примітно, що українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина…" назвали гімном полку "Азов", якого так панічно бояться росіяни. А адміністратор Telegram-каналу, який назвав себе юристом, запропонував ще й депортувати з країни за таке.

Затримувати такого "небезпечного" злочинця, який ще й "дискредитує збройні сили росії", прийшли троє силовиків у повній амуніції. Кримчанина повалили на асфальт, скрутили, надягли кайданки, а потім ще й змусили на відео визнавати провину.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму останнім часом почастішало таке явище, як "бавовна", що неабияк злить російських ставлеників. А скоро невдоволення може стати ще більше, адже незвичайне "пророцтво" щодо долі Кримського мосту від секретаря РНБО Олексія Данілова може справдитися. В одному з інтерв’ю чиновник натякнув, що майбутнє споруди вже давно визначено, і лише час відокремлює нас від її знищення. Також ми писали, що на руйнування мосту через Керченську протоку натякав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.