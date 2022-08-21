По Криму знову пронеслася низка "бавовн", у Севастополі оголосили повітряну тривогу (відео)
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Місцеві "чиновники" повідомляють про роботу ППО
В окупованому Криму знову чути звуки пострілів. Цього разу повідомляється, що російська ППО спрацювала на підходах до аеропорту "Бельбек" у Севастополі.
Як передають місцеві телеграм-канали, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що працювала ППО та закликав людей зберігати спокій.
"Наші ППО відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії", — повідомив він.
Тим часом нардеп Олексій Гончаренко висловив припущення, що завтра на "кримському" мосту знову варто чекати заторів.
Крім того, повідомляється, що у Севастополі включили повітряну тривогу, за даними ЗМІ, там її чують уперше з початку війни.
Як повідомлялося раніше, в Криму останніми днями було чути вибухи у багатьох населених пунктах. Так, 9 серпня вибух стався на авіабазі в Новофедорівці, а через тиждень потужну пожежу помітили під Джанкоєм.
18 серпня повідомлялося про вибухи на аеродромі під Севастополем, слідом за яким була серія "бавовни" в Керчі.
Варто зазначити, що місцевих росіян ці вибухи налякали настільки, що окупантам довелося навіть перекрити міст через Керченську протоку, щоб якось стримати їхній потік.