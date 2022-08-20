Знову безпілотник? У Севастополі нова "бавовна": дим піднімається над військовою будівлею (відео)

Хвалені засоби ППО не допомогли

В окупованому Криму вранці 20 серпня пролунав вибух. Над штабом Чорноморського флоту російської федерації в Севастополі піднімається дим. Бавовну на околицях чули близько 8:20 ранку. Нагадаємо, тут трохи менш ніж три тижні тому вже сталася НП з безпілотником.

Саме безпілотник окупаційна влада звинувачує і цього разу — про це повідомив псевдогубернатор окупантів Михайло Развожаєв. За його словами, безпілотний літальний апарат потрапив у дах і не був збитий.

При цьому над Севастопольською бухтою працювали стрілецькою зброєю, зазначає гауляйтер. Начебто безпілотник йшов низько. Зону навколо штабу російського флоту оточили. Мешканців просять не виходити з дому протягом години. За першими даними, жертв немає.

На місці працюють спецслужби, гасять пожежу, що почалася.

Пожежу гасять

Поліцейське оточення

У мережі також опублікували відео безпілотника, який атакував штаб Чорноморського флоту. На камеру потрапив і момент його обстрілу.

Нагадаємо, в окупованому Криму в останні дні почастішали вибухи та загоряння. Окупаційна влада звинувачує то українські безпілотники, які невідомо як пролетіли непоміченими близько 200 км від лінії фронту, то заявляють про диверсію.

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Саме диверсантів звинувачують у вибуху на складі боєприпасів під Джанкоєм. Після "бавовни" росіяни розпочали активний пошук "терористів".