Знову безпілотник? У Севастополі нова "бавовна": дим піднімається над військовою будівлею (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 913
Хвалені засоби ППО не допомогли
В окупованому Криму вранці 20 серпня пролунав вибух. Над штабом Чорноморського флоту російської федерації в Севастополі піднімається дим. Бавовну на околицях чули близько 8:20 ранку. Нагадаємо, тут трохи менш ніж три тижні тому вже сталася НП з безпілотником.
Саме безпілотник окупаційна влада звинувачує і цього разу — про це повідомив псевдогубернатор окупантів Михайло Развожаєв. За його словами, безпілотний літальний апарат потрапив у дах і не був збитий.
При цьому над Севастопольською бухтою працювали стрілецькою зброєю, зазначає гауляйтер. Начебто безпілотник йшов низько. Зону навколо штабу російського флоту оточили. Мешканців просять не виходити з дому протягом години. За першими даними, жертв немає.
На місці працюють спецслужби, гасять пожежу, що почалася.
У мережі також опублікували відео безпілотника, який атакував штаб Чорноморського флоту. На камеру потрапив і момент його обстрілу.
Нагадаємо, в окупованому Криму в останні дні почастішали вибухи та загоряння. Окупаційна влада звинувачує то українські безпілотники, які невідомо як пролетіли непоміченими близько 200 км від лінії фронту, то заявляють про диверсію.
Саме диверсантів звинувачують у вибуху на складі боєприпасів під Джанкоєм. Після "бавовни" росіяни розпочали активний пошук "терористів".