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Без України не обійшлося: окупанти раптово знайшли "осередок терористів" у Криму

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Ймовірних терористів затримали у Джанкої та Ялті
Ймовірних терористів затримали у Джанкої та Ялті

Гауляйтер півострова пожалівся, що "терористи" приїхали з України

Після неспокійного вівторка у Джанкої, коли поблизу міста вибухнув військовий аеродром, у середу мешканців міста вирішили "порадувати" новинами про затримання терористів. Як заявили у ФСБ, їм вдалось упіймати у Джанкої та Ялті шість осіб, котрі буцімто складали ячейку партії "Хізб ут-Тахрір аль-Асламі".

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова окупаційної адміністрації півострова сергій аксьонов на прізвисько "гоблін". При цьому він не відзначив, що "Хізб ут-Тахрір" визнана терористичною організацією тільки в росії та Казахстані, а у більшості країн світу її діяльність є цілком законною.

За словами аксьонова, ймовірні терористи проникли на територію Криму з материкової України. "Київський режим намагається використати будь-які можливості для дестабілізації ситуації в Криму", — поскаржився він у своєму телеграм-каналі. Але і похвалився, що успіхи російських спецслужб буцімто зменшують шанси "ворогів" досягти своїх цілей.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві уже не приховують, що однією з наступних цілей має стати Кримський міст, який росіяни побудували, щоб з’єднати анексований півострів з материковою Кубанню. Через нього окупанти перекидають техніку та особовий склад, які беруть участь у бойових діях на півдні України.

Теги:
#Хізб-ут-Тахрір #Сергій Аксьонов #Крим