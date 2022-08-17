Подоляк анонсував "бавовну" на Кримському мосту

Подоляк заявив, що такі об’єкти мають бути знищені.

Напередодні в окупованому Криму сталося кілька вибухів на військових об’єктах. У Новофедорівці спалахнуло на військовому аеродромі, а 16 серпня — на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Поки російські туристи в паніці намагаються виїхати з Криму, окупанти в кремлі заявляють про те, що вживатимуть заходів, щоб повторно не сталися подібні інциденти. З ними в тій частині, яка стосується продовження вибухів в окупованому Криму, погоджується радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв’ю The Guardian він зазначив, що у найближчі два-три місяці українці могли б побачити більше таких випадків. Серед законних військових цілей України на окупованому півострові є Кримський міст. Подоляк вважає, що такі об’єкти мають бути знищені. Він також нагадав, що його збудували незаконно після окупації півострова і саме Кримський міст — "основні ворота для постачання російської армії в Криму".

Нагадаємо, що Україна офіційно не визнавала своєї участі в атаках на військові об’єкти Росії на території окупованого Криму, але вітала їх. В останньому інциденті з вибухами у Джанкойському районі міг взяти участь елітний український спецназ.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Деокупація Криму: що не так із новим указом Зеленського Експерт фонду "Майдан закордонних справ", співзасновник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", експерт з питань окупованих територій Юрій Смілянський про питання звільнення Криму:

Як раніше писав "Телеграф", вибухи у Джанкойському районі схвилювали окупантів не просто так. Крім того, що там знаходиться військова частина з аеродромом, саме цей населений пункт вважають своєрідними "ворітами" до Криму. Експерти вважають, що демілітаризація військових об’єктів у Криму — перший крок до деокупації півострова найближчими роками.