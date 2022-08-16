Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна — Тарас Березовець вважає, що деокупація Криму може бути реалізована протягом найближчих років.

Питання деокупації Криму актуалізувалося після того, що сталося у Новофедорівці. ВСУ офіційно не визнають, що мають відношення до вибухів, що сталися там. Але ми чудово розуміємо, хто це зробив. Це була робота української армії. Як і те, що сталося 16 серпня в районах Джанкоя та військової бази у Гвардійському під Сімферополем.

У цьому ракурсі створення президентом України Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя виглядає більш ніж доречним. Я не знаю, хто підказав Зеленському ідею створення такої поради. Цілком можливо – американці чи британці. Мовляв, кримську тему треба педалювати. Кувати залізо, поки гаряче.

І, дійсно, враховуючи випадки демілітаризації російських військових об’єктів у Криму, що почастішали, надія на його деокупацію зміцніла. І я не виключаю, що її буде реалізовано протягом найближчих років.