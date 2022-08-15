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Звільнення Криму: Зеленський створив новий орган

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Новостворений орган діятиме при главі держави Новина оновлена 15 серпня 2022, 19:41
Новостворений орган діятиме при главі держави

Основна його функція — питання відновлення територіальної цілісності України

У понеділок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський створив новий орган — Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Консультативна рада з питань Криму діятиме як дорадчий орган при президентові, а створили його в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яку ухвалили у березні 2021 року.

Основі завдання цього органу мають такий вигляд:

  • Захист прав та інтересів українців.
  • Подолання наслідків та відшкодування шкоди, заподіяної Україні та громадянам.
  • Внесення пропозицій щодо діяльності Кримської платформи та питань відновлення територіальної цілісності України.

Додається, що склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя наразі не затверджений, а пропозиції щодо членів органу має протягом місяця внести голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня в Криму — на аеродромі "Саки" у Новофедорівці — прогриміла серія вибухів, яка знищила близько десятка одиниць російської авіатехніки. Це підтвердили супутникові знімки. Примітно, що влада України так і не підтвердила того, що вибух стався внаслідок ударів з боку ЗСУ. У Генштабі ж і зовсім з іронією зазначили, що на таких об’єктах "курити заборонено". Причетність ЗСУ також відкидають і в росії, там кажуть, що вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.

Тим часом ексзаступник голови Радміну АР Крим Андрій Сенченко висловив думку, що росіянам час збирати свої речі і виїжджати з Криму. А експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому всі військові об’єкти росіян у Криму – законні цілі для України.

Теги:
#Україна #Крим #Володимир Зеленський #Деокупація