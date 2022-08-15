Звільнення Криму: Зеленський створив новий орган
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Основна його функція — питання відновлення територіальної цілісності України
У понеділок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський створив новий орган — Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зазначається, що Консультативна рада з питань Криму діятиме як дорадчий орган при президентові, а створили його в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яку ухвалили у березні 2021 року.
Основі завдання цього органу мають такий вигляд:
- Захист прав та інтересів українців.
- Подолання наслідків та відшкодування шкоди, заподіяної Україні та громадянам.
- Внесення пропозицій щодо діяльності Кримської платформи та питань відновлення територіальної цілісності України.
Додається, що склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя наразі не затверджений, а пропозиції щодо членів органу має протягом місяця внести голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня в Криму — на аеродромі "Саки" у Новофедорівці — прогриміла серія вибухів, яка знищила близько десятка одиниць російської авіатехніки. Це підтвердили супутникові знімки. Примітно, що влада України так і не підтвердила того, що вибух стався внаслідок ударів з боку ЗСУ. У Генштабі ж і зовсім з іронією зазначили, що на таких об’єктах "курити заборонено". Причетність ЗСУ також відкидають і в росії, там кажуть, що вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.
Тим часом ексзаступник голови Радміну АР Крим Андрій Сенченко висловив думку, що росіянам час збирати свої речі і виїжджати з Криму. А експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому всі військові об’єкти росіян у Криму – законні цілі для України.