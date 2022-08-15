Звільнення Криму: Зеленський створив новий орган

Основна його функція — питання відновлення територіальної цілісності України

У понеділок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський створив новий орган — Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Консультативна рада з питань Криму діятиме як дорадчий орган при президентові, а створили його в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яку ухвалили у березні 2021 року.

Основі завдання цього органу мають такий вигляд:

Захист прав та інтересів українців.

Подолання наслідків та відшкодування шкоди, заподіяної Україні та громадянам.

Внесення пропозицій щодо діяльності Кримської платформи та питань відновлення територіальної цілісності України.

Додається, що склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя наразі не затверджений, а пропозиції щодо членів органу має протягом місяця внести голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня в Криму — на аеродромі "Саки" у Новофедорівці — прогриміла серія вибухів, яка знищила близько десятка одиниць російської авіатехніки. Це підтвердили супутникові знімки. Примітно, що влада України так і не підтвердила того, що вибух стався внаслідок ударів з боку ЗСУ. У Генштабі ж і зовсім з іронією зазначили, що на таких об’єктах "курити заборонено". Причетність ЗСУ також відкидають і в росії, там кажуть, що вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.

Тим часом ексзаступник голови Радміну АР Крим Андрій Сенченко висловив думку, що росіянам час збирати свої речі і виїжджати з Криму. А експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому всі військові об’єкти росіян у Криму – законні цілі для України.