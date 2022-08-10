"Слідом за кораблем": мережа проводжає росіянку, яка не хоче залишати Крим

Утікачка назад в росію влаштувала істерику, бо не хотіла повертатись, чомусь нікому не стало її шкода

Після учорашніх потужних вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму, цивільні росіяни, які понаїхали на окупований півострів після анексії, почали масово тікати. На виїзді через Кримський міст навіть почали утворюватись затори. Свої страждання з цього приводу втікачі, звісно, стали викладати в інтернет.

Особливо сподобалась користувачам соцмереж росіянка, яка розвела нюні на тему: "Я не хочу їхати з Криму". "Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у своєму домі жили, настільки все душевно, по-домашньому", — каже вона крізь ридання. Навіть не помічаючи, що добором слів видає – Крим не був їхнім домом і ним за 8 років окупації так і не став.

Лейтмотивом проводів росіянки додому стала фраза про "русскій воєнний корабль", жінці пропонують відправитись слідом за ним.

Героїні ролика також бажали приїхати до окупованого Маріуполя або до Миколаєва, Харкова чи іншого міста, які постійно перебувають під обстрілами. Коментатори переконують, що там теж дуже "по-домашньому".

Їй також пропонують радіти, що вона встигає утекти зараз – практично добровільно, поки росіян ще не женуть додому українські солдати.

Як повідомляв "Телеграф", тим часом літня киянка викликала у мережі захват своїм танцем посеред Хрещатика під пісню Qatoshi та Чико "Допоможе ЗСУ".