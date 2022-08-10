"Все суворо за планом": у мережі з’явилися відео наслідків вибухів в окупованому Криму

Російські загарбники продовжують стверджувати, нібито інцидент був нещасним випадком

Серйозні вибухи на військовій авіабазі армії рф в селищі Новофедорівка, що на окупованому Кримському півострові, хвилюють як українців, так і росіян. І поки кремлівські пропагандисти всіляко намагаються вигадати варіанти виправдання, щоб не визнавати свою слабкість перед ЗСУ, в мережі з’являються відео з наслідками потужної "бавовни".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Telegram-каналів, у тому числі російського Mash. Відразу зазначимо, що на місці аеродрому, куди, ймовірно, прийшовся удар, відразу ж спалахнула сильна пожежа, якою місцевим рятувальникам довелося ліквідувати протягом кількох годин.

На відеозаписах чітко видно, що через вибухи постраждало безліч машин, припаркованих неподалік авіабази. Одну — й зовсім проткнуло наскрізь товстим залізним прутом, мабуть відкинутим вибуховою хвилею. При цьому росіяни продовжують стверджувати, що пошкоджень будь-яка цивільна нерухомість не зазнала, а сама подія пов’язана з людським фактором.

Тим часом представники окупаційного "МОЗ" півострова повідомили, що кількість постраждалих у Новофедорівці зросла з п’яти до дев’яти осіб. Принаймні саме таку цифру росЗМІ повідомляли увечері 9 серпня.

Один із вибухів у Новофедорівці

Поряд з авіабазою вигорів дуже значний квадрат сухої рослинності, чому посприяла вітряна та спекотна погода. Місцеві пожежні служби тривалий час робили все можливе, щоб локалізувати загоряння.

На нову інформацію, звичайно ж, не можуть не реагувати українські користувачі мережі. Хтось сміється з того, що окупанти знову курять у недозволених місцях, хтось — нагадує, що більшість міст України пережили набагато гірші наслідки перебування армії рф.

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До речі, варто зазначити, що українська сторона не підтверджує, чи був причиною вибухів у Криму удар ЗСУ. При цьому в Генштабі теж пожартували про "куріння" в недозволених місцях, попередивши про можливі інформаційні провокації з боку росії.

При цьому військовий експерт Олег Жданов пояснює, чому версія росіян про безглузду випадковість, яка призвела до вибухів та пожежі на авіабазі в Новофедорівці, не відповідає дійсності.