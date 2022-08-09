Вибухи у Новофедорівці: відомий військовий експерт спростував версію росіян

Окупанти наполягають, що ЗСУ тут ні до чого

У вівторок, 9 серпня, ЗСУ нібито завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" поблизу Новофедорівки (АР Крим).

Такою думкою поділився український військовий експерт Олег Жданов на своєму telegram-каналі. Ця версія суперечить офіційній позиції міноборони росії, яке наполягає на випадковому характері "бавовни" через детонацію кількох боєприпасів.

Жданов вважає, що по опублікованих в мережі кадрах можна зробити висновок, що детонація сталася відразу в кількох місцях, а це не типово для випадкової пожежі.

"На відеозаписах чітко видно, що вибухи відбуваються на великій відстані один від одного, що спростовує твердження противника про випадковість та недбалість. Дуже важко в декількох місцях одночасно недбало поводитись з боєприпасами, що спричинило б майже синхронні детонації боєприпасів. Наш ракетний удар змусив противника нервувати та вигадувати виправдання, які не витримують жодної критики", — написав Жданов.

У мережі доступне відео вибухів у Новофедорівці.

Нагадаємо, українська влада іронічно відреагувала на вибухи в Новофедорівці, а в мережі користувачі публікують жарти та меми на цю тему.