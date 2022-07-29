Окупанти скаржаться на потужну "бавовну" в Іловайську: що сталось

На відео з окупованого міста видно, як щось сильно горить і чутно вибухи

Після ювелірного обстрілу Антонівського мосту у Херсоні Збройні Сили України довго відпочивати без "бавовни" схоже не стали. Вночі у російських телеграм-каналах почали з’явились скарги на потужний "приліт" в окупованому Іловайську Донецької області.

Як пише пропагандистський "Mash Донбас", після кількох вибухів у місті почались сильні пожежі. Є відео цих займань – димом закриває половину неба. Повідомляють, що на вулицях лежать осколки, є також пошкодження ліній електропередач.

У свою чергу ТАСС повідомляє, що атака сталась близько другої години ночі. За даними пропагандистів, ЗСУ нанесли по місту удар двома ракетами з РСЗО. Тип РСЗО при цьому не називають.

Відомо, що після атаки місцева окупаційна влада тимчасово перекрила трасу на Іловайськ. Судячи з опублікованих роликів, щось горіло і вибухало у місті як мінімум до світанку. Точних даних про те, куди поцілили снаряди, поки нема. Втім, у місцевих телеграм-каналах пишуть, що про загиблих станом на ранок 29 липня не відомо.

Як повідомляв "Телеграф", на окупованих територіях України, як у ОРДЛО, так і на півдні, почались прильоти та "бавовни". Найчастіше вибухають склади з боєкомплектом та бази постачання окупантів. Так днями у Донецьку сталася потужна кількагодинна пожежа на нафтобазі.