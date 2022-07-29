"Остаточно зносити обстрілами не варто": експерти розповіли, чому ЗСУ не обрушили Антонівський міст
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Мостовий перехід використовуватиметься при деокупації півдня країни
Народний депутат V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко вважає, що немає сенсу і великої необхідності остаточно зносити Антонівський міст.
Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".
" Він нам потім знадобиться, — пояснює експерт. — Просто потрібно постійно тримати міст у тому стані, який не дозволяв би противнику використовувати його за призначенням у даний період часу ".
Тому колишній нардеп підкреслює важливість того факту, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст – тим самим порушено канал постачання російського угруповання з тимчасово окупованого Криму.
Але надалі перед Україною постає очевидне завдання – деокупація території усієї країни. Саме для неї і буде потрібний цей мостовий перехід.
Такої думки притримується і військовий експерт Влад Волошин.
Він вважає, що відсутність у противника можливості отримати підкріплення — на руку української армії. Але повне знищення Антонівського мосту, зазначає він, – це палиця з двома кінцями.
"Якщо (а точніше — коли) ми знищимо дане угруповання противника або змусимо його відступити, нам необхідно буде просуватися далі. На лівий берег Дніпра. І зробити це без моста буде складно ", — пояснює експерт.
Нагадаємо, що Антонівський міст у Херсоні є дуже пріоритетним логістичним об’єктом для російських окупантів та крайнім шляхом до відступу.