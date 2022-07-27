Окупанти мститимуть: експерт розповів, до чого призведе знищення Антонівського мосту

Знищення мосту призведе до серйозних проблем з логістикою в окупаційних військ

Якщо ЗСУ дійсно знищили Антонівський міст в окупованому Херсоні, то це напевно спровокує удари у відповідь росіян.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі військовий експерт Олег Жданов, міст дійсно зазнав обстрілів з боку українських захисників, проте про те, чи знищений він чи ні стане відомо вже вранці.

За його словами, знищення цього мосту є стратегічним завданням для української армії в рамках операції зі звільнення Херсона та зайнятих росіянами територій на правому березі Дніпра.

Якщо окупанти не зможуть використовувати міст для перекидання військ та припасів, то це суттєво ускладнить їм логістику та унеможливить повноцінну підтримку підрозділів навколо Херсона, пише Жданов.

"Якщо міст було знищено або виведено з ладу на тривалий термін, то слід очікувати вночі та найближчими днями відповіді, тобто ракетних ударів по цивільних об’єктах", — повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня жителі Херсона прокинулися від численних звуків вибухів з боку Антонівського мосту, після чого в мережі з’явилося багато повідомлень від херсонців про те, що міст нібито було знищено. Російські пропагандисти своєю чергою повідомили, що з ним усе гаразд.

Як повідомлялося раніше, Антонівський міст має величезне стратегічне значення для російських окупантів, які перебувають у Херсоні та області. Після прибуття в Україну РСЗВ HIMARS він уже обстрілювався силами ЗСУ, після чого рух по ньому було перекрито.